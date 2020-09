Slovakiet krydser smittegrænse - rejser kan blive frarådet

Flere og flere lande har de seneste uger passeret de danske myndigheders grænse for, hvornår der er for mange smittede til, at de vil anbefale rejser.

Grænsen er på 30 nye smittetilfælde om ugen per 100.000 indbyggere.

Mandag har Slovakiet med 32,6 smittede per 100.000 indbyggere krydset grænsen. Det viser en opgørelse fra Det Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og Sygdomskontrol (ECDC).

Dermed står landet til at blive det næste rejsemål, hvortil unødvendige rejser frarådes. Udenrigsministeriet opdaterer hver torsdag sin rejsevejledning.

En ikke-nødvendig rejse er for eksempel en turistrejse.

Dermed ser den i forvejen korte liste over lande, man ifølge de danske myndigheder stadig kan rejse til, hvis man udviser ekstra forsigtighed, til at blive endnu kortere.

I øjeblikket tæller den foruden Slovakiet Norge, Sverige, Tyskland, Polen, Italien, Bulgarien, Grækenland, Cypern og San Marino.

Både i Norge og Tyskland er der dog krav om karantæne for danskere ved indrejse - på henholdsvis 10 og 14 dage.

I Tyskland gælder det kun indrejsende fra Region Hovedstaden. Frem til 1. oktober kan man blive undtaget, hvis man kan fremvise en negativ coronatest, som er maksimalt 48 timer gammel.

Uden for EU og Schengen frarådes alle unødvendige rejser.

I lang tid har Tunesien været det eneste land uden for Europa, som ikke var omfattet af de danske rejserestriktioner.

Det blev der lavet om på mandag, da det nordafrikanske land blev føjet til listen over lande, man frarådes at rejse til.

Det skyldes dog ikke, at antallet af coronasmittede overstiger den danske grænse. Men derimod, at der er indført restriktioner, når danskere rejser ind i landet.

Nu er det kun muligt at rejse ind i Tunesien fra Danmark, hvis man er tunesisk statsborger eller har fast ophold i landet.