Slukkede 'irriterende' fryser: Sagsøges for millioner

25 års forskning blev ødelagt, fordi en rengøringsassistent slukkede for en fryser, der udsendte en irriterende lyd

Det er som regel aldrig en god ide at slukke en fryser.

Det viste det sig heller ikke at være for en rengøringsassistent, som indtil 2020 arbejdede på universitetet Rensselaer Polytechnic Institute i delstaten New York.

Han er nu skyld i, at hans rengøringsfirma bliver sagsøgt for intet mindre end en million dollars - godt 6,8 millioner kroner.

Forskning ødelagt

I søgsmålet, som blandt andre BBC og The Guardian har beskrevet, er rengøringsassistenten ikke nævnt med navn. Heri lyder det blot, at han 17. september 2020 slukkede en fryser i et af universitetets laboratorier.

Dagen efter mødte forskerne ind til mange års arbejde, som de kunne smide i skraldespanden.

'Størstedelen af prøverne (i fryseren, red.) blev kompromitteret og ødelagt. Der er gjort uoprettelig skade ved at ødelægge mere end 25 års forskning', lyder det ifølge The Guardian i søgsmålet.

Annonce:

Fryseren blev angiveligt slukket, fordi den udsendte en 'irriterende lyd', har den uheldige hovedrolleindehaver selv oplyst.

Alarm-lyd

Men netop den lyd stammede fra en alarm, som var koblet til fryseren for at fastholde temperaturen på -80 grader.

Alene små udsving i temperaturen ville nemlig ifølge søgsmålet kunne gøre 'katastrofal skade' på forskningen.

Derfor var der også klistret en seddel på fryseren med beskeden om, at man ikke måtte pille ved den.

- Folks opførsel og uagtsomhed forårsagede alt dette. Desværre udslettede de 25 års forskning, har universitets advokat, Michael Ginsberg, udtalt i sagen.

Alarmen var installeret blot tre dage før, rengøringsassistenten tog stikket til fryseren ud af stikkontakten.

Manden var ansat i Daigle Cleaning Systems og arbejdede hos Rensselaer Polytechnic Institute i flere måneder i 2020, da hændelsen indtraf.

Han har forklaret, at han blot forsøgte at hjælpe.