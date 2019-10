Sluserne er åbne: Populært spil er tilbage

Tilbage fra intetheden.

Efter mere end et døgn i mørke, er Fortnite nu tilbage. En opdatering til spillet kan downloades på alle platforme, og derefter kan det populære spil igen spilles.

Der har bestemt fået gang i spillets fans, som i hobetal hopper tilbage på slagmarken, mens mere end 583.000 ser med på streamingplatformen Twitch.

På spillets officielle Twitter-konto er ældre tweets igen mulige at finde. De havde ellers været fjernet fuldstændig, så man i stedet kun kunne se det samme sorte hul, som spillere kunne se inde i spillet, mens det var lukket ned.

Nedlukningen skete efter en større begivenhed inde i spillet, som endte med, at hele banen blev smadret af raketter. Derefter var der blot et sort hul synligt i spillet, og det var ikke længere muligt at spille det populære spil.

