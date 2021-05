Slut efter 240 år: Corona sender butikskæde i knæ

Lørdag drejede den britiske butikskæde Debenhams nøglen om og lukkede de resterende 28 butikker, som virksomheden havde tilbage.

Efter 240 år er det slut med at handle i Debenhams, da coronavirus fik skovlen under butikskæden.

Det skriver flere medier, herunder Sky News.

Butikskæden var allerede før corona i økonomisk kattepine, fordi forbrugerne i højere grad har shoppet online.

Ifølge Sky News ramte krisen butikskæden for alvor, da samfundet blev tvangslukket under forårets første lockdown, da pandemien for alvor lagde sig som en jernring om samfundet.

Butikskæden er begyndt at sælge ud af lagrene. Foto: Molly Darlington

20.000 jobs

Virksomheden, der i den spæde begyndelse henvendte sig til de mere ekstravagante forbrugere i Londons West End, søgte i begyndelsen af april 2020 om konkursbeskyttelse for at forhindre juridiske krav fra sine kreditorer.

Debenhams har i et sidste redningsforsøg fået kradset lidt midler ind, da de har solgt brandet 'Debenhams' til modeplatformen Boohoo Group for 390 millioner kroner - men Debenhams kæmpede med en milliardgæld, og Debenhams fysiske forretninger stod ikke til at redde.

Debenhams købte Magasin i 2009 for 100 millioner kroner, efter Magasin kæmpede med underskud og gæld, men salget af Debenhams har ikke betydning for den danske shoppinggigant.

Det forklarede Peter Fabricius, der er økonomidirektør i Magasin, til Finans.

- Magasin i Danmark er en økonomisk sund og veldrevet forretning med 150 år på bagen. Opkøbet får ingen betydning for de danske varehuse, fordi vi er ejet af et administrationsselskab og ingen nævneværdig interaktion eller pengestrømme havde med Debenhams.

- Men alt andet lige er det rarere at være ejet af nogle, som selv har penge med. Det stabiliserer situationen for os, selvom det ikke er en nødvendighed, sagde han i fjord til Finans.

Debenhams, der beskæftigede mere end 20.000 mennesker før pandemien, åbnede sine resterende forretninger 12. april, hvor der skulle sælges ud af lagrene.

Debenhams har også tidligere været repræsenteret i Danmark, hvor kæden havde en butik i det københavnske shoppingcenter Fields.