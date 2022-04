Slut efter 30 år: Ikonisk fyrskib siger farvel

Efter 30 år er det slut.

Fyrskibet 'Skagens Rev XXI' har fredag eftermiddag forladt Ebeltoft Havn, hvor det 110 år gamle skib ellers har haft fast plads ved siden af en anden kendt skibsattraktion - Tordenskjolds Fregatten Jylland.

Tidligere på året blev det ikoniske fyrskib nemlig solgt til den kvotedømte storfisker fra Skagen Henning Kjeldsen for den nette sum af en sølle krone.

Det gamle Fyrskib Skagen Rev, der er bygget i 1911, vender nu hjem til Skagen, efter det har ligget i Ebeltoft Havn i 30 år. Foto: Ernst van Norde

Vemodigt

I de 30 år, hvor 'Skagens Rev XXI' har ligget til kaj i Ebeltoft, har det været en del af familien hos Fregatten Jylland. Derfor var det også et trist syn, da det blev slæbt væk fredag, fortæller direktør i Fregatten Jylland, Karin Buhl Slæggerup.

- Vi sidder tilbage med en blandet følelse. Jeg synes, at det er vemodigt, men når det så er sagt, så glæder vi os jo afsindigt meget til den dag, hvor vi kan tage til Skagen og se et fint, nyt fyrskib ligge deroppe.

Hun mener samtidig, at sagen formentlig ikke kunne have fået et andet udfald.

- Et eller andet sted kunne jeg godt have tænkt mig, at man havde haft lidt mere opmærksomhed på skibet, hvis man ville have haft det liggende. Vi kæmper hvert år med at få penge på finansloven til Fregatten Jyllands bevarelse. Og det er ikke den nemmeste sag i verden, siger hun og fortsætter:

- Men hvis vi skulle have sat skibet i stand, ville det have kostet et tocifret millionbeløb, så det har været udsigtsløst i lang tid. Derfor er vi trods alt glade for, at folk i Skagen nu kommer til at få glæde af skibet.

Det er meningen, at skibet nu skal bruges til restaurant. Foto: Ernst van Norde

Den 58-årige kvotekonge Henning Kjeldsen er en af landets rigeste fiskere. I midten af december 2021 blev han ifølge Ritzau kendt skyldig i omfattende snyd med fiskekvoter, da retten i Holstebro idømte ham en bøde på 54 millioner kroner i en sag om kvotefusk - og hvor han desuden fik konfiskeret 64 millioner kroner i et af sine selskaber.

Trods konfiskeringen af den store sum penge var der dog penge tilovers til at at betale for 'Skagens Rev XXI', lød det fra bestyrelsesformand for Fregatten Jylland, Tommy Bøgehøj, dengang.

- Jeg er i hvert fald sikker på, han har pengene - og jeg mener faktisk, vi har modtaget den.

Her lød det ligeledes, at man på 'Fregatten Jylland' nu er meget glade for, at skibet vender hjem til Skagen, hvor skagboerne vil tage sig godt af det gamle skrog.

Først skal det dog forbi et skibsvær

