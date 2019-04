Slut med at aflevere børnene i dagpleje: Her bliver de hentet

De fleste forældre kender travlheden om morgenen, når de små skal afleveres i forskellige institutioner.

Det er måske ikke altid, man lige får den drømmemorgen, der var tiltænkt, fordi det hele går lidt for meget op i planlægning, madpakker og kørsel.

Nu vil Odense Kommune se, om man ikke kan komme noget af den travlhed til livs med en ny forsøgsordning. Kommunen har nemlig besluttet, at dagplejen skal hente børnene hjemme ved forældrene og tage dem med i institution.

Det skriver TV2.

Ordningen kommer til at vare to måneder i første omgang, og det kommer til at foregå ved, at dagplejen får stillet en overdækket el-ladcykel til rådighed til at hente børnene.

Det er valgt, så man kan komme hurtigt frem og tilbage, og børnene kan holde sig varme og tørre.

Vivi Rasmussen er en af de dagplejemødre, der skal køre rundt og hente børnene. Foto: Odense Kommune

TV2 har talt med Svend Besser Degn, der er manden bag ideen og dagplejeleder.

- Vi slår flere fluer med et smæk. Der er sundhed i det for den enkelte medarbejder, og børnene får noget begyndende trafikforståelse. Samtidig er der nogle klimamæssige gevinster ved at hente børnene på cykel, i stedet for at de bliver bragt i bil, siger han.

Han håber, at projektet bliver en succes, så det er muligt at sprede ideen til andre steder i landet.

Ikke curling

Flere har i kommentarsporet til artiklen på TV2 skrevet, om det ikke er en ny måde, så forældrene bliver endnu mere curlinganlagt, men det mener Svend Besse Degn slet ikke.

- Jeg mener ikke, man kan bruge det ord, fortæller han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Ordningen er helt frivillig, så der er ingen tvang.

Han mener, at det kan skabe et bedre fællesskab mellem forældrene i dagplejen, og han ser frem til at måle effekten.

- Nu kigger vi jo på, hvad det er, der fungerer - både det negative og positive. Mange synes, det lyder spændende, så jeg tror og håber da, at det vil sprede sig.