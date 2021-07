Slut med at køre 'sort' i Tyskland

Sprogets nuancer er til voldsom debat for tiden. I flere tyske byer er i den forbindelse slut med at køre sort.

Ikke at det nu bliver lovligt at køre uden gyldigt rejsehjemmel, men alligevel skal det være slut med omtalte begreb - at køre sort. Eller Schwarzfahren, som det hedder på tysk.

Det gælder blandt andet i Berlin, München og Nürnberg, skriver flere tyske medier, blandt andet Welt.

Det er foreningen Schwarze menschen in Deutschland - Sorte mennesker i Tyskland - der har opfordret til, at begrebet blev fjernet fra de forskellige trafikselskabers officielle sprogbrug, fordi mennesker med mørk eller sort hud kunne føle sig udsat, da begrebet Schwarzfahrer er negativt ladet.

Denne opfordring har en række forskellige trafikselskaber nu taget til sig.

Handler ikke om hudfarve

Omvendt har det fået flere sprogforskere op fra stolen. For selvom at der er uenighed om, hvor begrebet 'at køre sort' egentligt stammer fra, så er der enighed om, at det ikke handler om hudfarve.

Stern oplyser, at det stammer fra yiddish, hvor ordet 'shvarts' dækker over fattigdom.

Andre medier fortæller, hvordan begrebet sort - ligesom i Danmark iøvrigt - gennem tiderne er sat i forbindelse med lyssky aktiviteter. Schwarzarbeit - sort arbejde - blandt andet.

Begrebet Schwarzfahren er stærkt folkeligt forankret, og det har skabt voldsom røre rundt om i Tyskland, at trafikselskaber nu tager afstand til begrebet.

Det er dog ikke førte gang, at begrebet fjernes fra et trafikselskabs officielle sprogbrug. Selskaberne, der driver bus og togdrift i Lübeck og Kiel, afskaffede begrebet for godt 15 år siden, fordi man fandt, at begrebet kunne opfattes racistisk.

Trafikselskaberne i Bremen og Hamburg overvejer nu, hvordan man skal stille sig til denne nye sproglige udfordring.