Slut med at skyde måger

Mågerne behøver ikke længere at frygte for deres liv, når de stjæler mad fra aarhusianske restauranter og caféer.

Byrådet i Aarhus har nemlig besluttet, at der ikke skal bekæmpes måger i byen.

Det skriver Stiften.dk.

Vil ikke bruge penge

Allerede i 2012 blev det foreslået i Aarhus byråd, at der skulle findes løsninger på at komme den store mængde storby-måger til livs.

Dengang lød det, at der ikke skulle bruges kommunale penge på problemet, og tilfældet er det samme i dag.

Det på trods af, at flere borgere i byen føler sig generet af mågerne, heriblandt restaurantejere og gæster, som får stjålet mad.

Birgitte Kloppenborg-Skrumsager, afdelingsleder for teknik og miljø forklarer, at det er en byrådsbeslutning i Aarhus kommune.

- Det er meget svært at få bestanden bragt ned. For det første er de fredet, så det skal gøres på bestemte tidspunkter. Og vi har ikke erfaring for, at det virker ret godt at skyde dem.

Mågeregulering i Aalborg. Foto: René Schütze

Ringe effekt i 2016

Som Birgitte Kloppenborg-Skrumsager fortæller, var der i 2016 et forsøg med frivillige jægere, som skød måger i Aarhus. Men indsatsen havde desværre ikke den store effekt.

Mågerne er åbenbart også svære at få ram på, når de sidder på tagrygge, kviste og altaner inde midt i byen.

Der er samtidig nogle sikkerheds- og forsikringsforhold, der skal være på plads, når man vil gå på måge-jagt, hvor der bor mennesker.

Der kan også opstå udfordringer med at få fjernet de døde måger, hvis de falder ned på folks altaner, i tagrender eller baggårde, hvor der ikke er adgang til at fjerne dem.

Smid ikke affald

Selvom det ville lykkes at få ram på mågerne, så er der ifølge Aarhus Kommune en stor risiko for, at bestanden hurtigt vokser sig stor igen.

Det vigtigste er derfor, at man ikke fodrer mågerne eller smider affald på græsplæner.

Samtidig opfordres caféerne til hurtigt at rydde bordene for madrester, når gæsterne rejser sig.

Aarhusianerne skal derfor vænne sig til mågernes tilstedeværelse i byen, og modsat bekæmpelse af rotter, findes der ingen lovkrav, som pålægger myndighederne at bekæmpe måger, uanset hvor generende de er.

Private kan dog søge om tilladelse til at bekæmpe mågerne på Naturstyrelsens egen hjemmeside.