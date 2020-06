Slut med bemanding: Prisen ændrer sig ikke

Fra næste år er det slut med bemanding på Storebæltsbroens betalingsanlæg - men prisen rokker sig ikke af den grund.

Det skriver TV 2 Øst.

- Vi har flere og flere kunder, der benytter sig af automatisk betaling (Brobizz og nummerpladebetaling, red.), og hvis nogen har et stop i en af banerne, så skal medarbejderne krydse flere baner for at hjælpe dem. Derfor arbejder vi for at betjene kunderne fra vores overvågningsrum, hvilket både giver en hurtigere betjening og en større sikkerhed til medarbejderne, siger Ole Lykke Christensen, vicedirektør hos Sund & Bælt, til TV 2 Øst.

Der vil fra 2021 altså hverken være ansigtet bag betalingsanlægget eller personer i grønne sikkerhedsveste mellem betalingsbanerne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Hvis man for fremtiden får problemer ved betalingsanlægget, kan man få hjælp fra overvågningsrummet, uden at en Sund & Bælt-arbejder skal krydse vejbanerne. Arkivfoto: Thomas Borberg

Allerede i marts i år valgte Sund & Bælt at skære på den manuelle betjening af kontante betalinger væk for at erstatte den med manuel betjetning. I det hele taget har Sund & Bælt de seneste år haft en reduktion af personale. Men beslutningen om at gøre betalingsanlægget ubemandet får ikke indflydelse på billetpriserne, oplyser vicedirektøren til TV 2 Øst.

Sidste år slog vejtrafikken over Storebælt årsrekord med 13,3 millioner køretøjer på ét år.

Indtægterne sidste år var på 2,9 millioner kroner.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Sund & Bælt.