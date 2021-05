Slut med 'den indiske variant': Nu skifter de navne

De forskellige varianter af covid-19 får nye navne for at undgå stigmatisering af bestemte lande, lyder det fra WHO

Den britiske, den indiske og den sydafrikanske.

Det er blot nogle af de coronamutationer, som gennem de seneste 18 måneder har spredt sig til hele verden.

Men nu skal det være slut med at italesætte disse varianter ud fra, hvor på kloden de først er fundet. I stedet har Verdenssundhedsorganisationen, WHO, bestemt, at de nu skal tage navn efter de græske bogstaver.

I december 2020 lukkede London ned, da en nyopdaget mutation begyndte at sprede sig i Storbritannien ...

Undgå stigmatisering

Det betyder, at den britiske variant med det videnskabelige navn N501Y nu fremover hedder det første bogstav i det græske alfabet, Alpha.

Den sydafrikanske mutation får navnet Beta, og den indiske variant skal hedde Delta. Især den indiske variant af coronavirus spiller en central rolle i WHO's beslutning.

'Intet land skal stigmatiseres for at opdage og rapportere nye varianter', skriver WHO-epidemiolog Maria Van Kerkhove blandt andet i et tweet ifølge BBC.

Indiens regering lod tidligere i maj omverdenen vide, at de fandt det stærkt utilfredsstillende, at virusvarianten B1617, der blev fundet i landet i oktober 2020, havde fået navnet 'den indiske variant'.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Varianten B1617 - populært kaldet 'den indiske variant' - er kommet i fokus, efter at Indien gennem april og maj har oplevet en stor smittestigning. Foto: Gagan Nayar/Ritzau Scanpix

WHO melder samtidig mandag ud, at pandemien langt fra er slut.

Sådan lyder advarslen fra generaldirektør, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

– Realiteten er, at vi stadig har meget arbejde at gøre, før vi kan afslutte pandemien, siger han ifølge dpa, da han afrunder WHO's generalforsamling, der i år er online.

– Vi er meget opmuntrede af, at antallet af smittetilfælde og dødsfald fortsætter med at falde globalt, men det vil være en monumental fejl for et hvilket som helst land at tro, at faren er forbi, lyder det videre.