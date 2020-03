Slut med fæl lugt: Put en 'banan' i buksen

Carbonana'en skal ned i underbukserne og sidde mellem balderne for at forhindre lugtende prutter

Verden er fyldt med mærkværdige opfindelser. Nogle af dem er meget ubrugelige, men én kan vise sig at hjælpe de sarte næser rundt om i landet. Og især ombord på fly eller i offentlig transport.

I 2020 er verden nemlig blevet beriget med intet mindre end en 'Carbonana'. Hvis man ud fra det ord ikke kan gennemskue, hvad det er, så frygt ej.

Det er en stof-'banan', som er kommet til verden for at bekæmpe lugtende prutter.

Carbonana'en fås både i sort og i beige. Foto: Shreddies

Holdet bag underbuksebananen har designet en bananformet skumklods, som man skal sætte ned i underbukserne bagfra, og den kan så filtrere de mulige ildelugte, fordi den er foret med karbonfor (aktiveret kul), skriver Business Live.

Manden bag

Idémanden bag Cabonana, den brittiske entreprenør Paul O'Leary, som står bag firmaet Shreddies, har tidligere opfundet underbukser til kvinder og mænd med selvsamme funktion.

Sådan skal lugt-stopperen bruges. Foto: Shreddies

Men underbukserne har flere gange bragt brugerne i uventede og irriterende situationer i sikkerhedskontrol-området i lufthavne, fordi karbonforet har vakt opsigt hos lufthavnspersonalet.

Derfor har virksomheden udtænkt den model. Carbonana'en kan man nemlig have i tasken gennem sikkerhedsområdet og først efterfølgende tage den 'på'. På den måde slipper man for at blive undersøgt i hoved og røv - bogstavelig talt.

Paul O'Leary er manden bag de lugthæmmende produkter. Foto: devolkitchens

Baggrunden for de mange produkter, som skal mindske lugten, er, at Paul O'Leary mener, at man skal have mulighed for at slippe en vind uden at 'angribe andres næser' med odør.

Det bedste ved denne opfindelse er, at den kan vaskes efter brug og bruges igen.

Virksomheden har lavet underbukser, pyjamas, bukser og en pude, som alle har til formål at fjerne lugten, når man slipper en vind.