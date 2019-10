Slut med fællesbad: De nøgne kvinder begyndte at klage

Fælles nøgenbadning er for en stund fortid på den historiske badeanstalt Sjællandsgade Bad i København, efter at flere kvinder har haft ubehagelige oplevelser med mænd, der har givet dem upassende meget opmærksomhed.

Det skriver badeanstalten, der ligger på Nørrebro, på Facebook

I Facebook-opslaget skriver bestyrelsen i det mere end 100 år gamle Sjællandsgade Bad blandt andet:

'Vi har desværre oplevet at nogle af vores gæster og frivillige er stoppet med at komme om fredagen hvor kønnene er blandede, og at køns- og aldersfordelingen i saunaen med tiden er skredet, således at der er overrepræsentation af maskulin energi i saunaen.'

Og at:

'Flere af vores kvindelige/feminine brugere har følt sig ramt af utilsigtet og upassende opmærksomhed omkring sig, når de færdes på badet om fredagen.'

Nye retningslinjer

Fællesbadningen er et ugentligt event, der finder sted hver fredag, men siden 27. september tiltaget droppet, indtil der findes en løsning.

Et nyt sæt retningslinjer for badeanstalten er vedhæftet i opslaget på Facebook.

Her står der blandt andet:

'Den gode bade- og saunakultur på Sjællandsgade Bad er at være nøgne sammen med andre uden at blive seksualiseret (eller fotograferet).'

Samtidig opfordres der til, at man tager fat i den frivillige vagt, der er til stede, hvis man oplever noget ubehageligt, eller hvis man er i tvivl om, hvorvidt ens grænser er blevet overskredet.

- Ikke rart

Det har fredag morgen ikke været muligt for Ekstra Bladet at få en kommentar fra badeanstalten, men til Politiken siger Lene H. Eriksen, der er frivilligkoordinator og driftsansvarlig i Sjællandsgade Bad:

- Der er kommet en stemning i fællesbadet, som ikke er rar. Og det kan man simpelthen se på, hvem der kommer. Der er kommet en overvægt af mænd, og sådan var det ikke tidligere.

- Vi har derfor spurgt lidt rundt, og flere har fortalt, at de synes, det er blevet lidt ubehageligt at komme der.

Hun uddyber, at hun håber, at fællesbadningen kan genoptages til december.

Deler vandene

På Facebook-opslaget er der delte meninger om, hvorvidt at det er en god idé at droppe fællesbadningen for en stund.

'Nu stopper i kraftedme med den 'krænker(u)kultur'. Jeg har ALDRIG NOGENSINDE oplevet det i beskriver i badet. SB er det hyggeligste sted med en fin energi imellem begge køn,' skriver en bruger, mens andre er glade for, at der bliver taget hånd om brugernes bekymringer:

'Tak for at tage problemet seriøst. Jeg er helt enig i at det er rigtigt at stoppe op og give noget plads til at komme ind til benet af problemerne, får at kunne ændre dem.'

