Slut med gemmeleg for lovløse tankskibe

Pirateri, kidnapninger eller ulovligt oliesalg mellem forskellige slyngelstater. Alt sammen forbrydelser, der i mange år har kunnet foregå på verdenshavene, og som gerningsmændene i høj grad har sluppet af sted med.

Simpelthen fordi ingen politistyrker har haft ressourcer til at overvåge alle verdenshavene. De fleste skibe er ellers udstyret med en sporingsenhed, et såkaldt 'Automatic Identification System' (AIS). Fordelagtigt, hvis et skib eksempelvis er i havsnød, men desværre har det også en funktion, der er interessant for kaptajner med urene hensigter. Enheden kan nemlig slukkes, så skibet bliver 'usynligt'.

Men nu kan det være slut med at bruge verdenshavene som gemmested. En række private firmaer og organisationer har nemlig specialiseret sig i satellitovervågning og monitorering af havet.

Handler olie på åbent hav

Firmaet Tanker Trackers har blandt andet materiale, der viser iranske tankskibe lastet med olie, der forlader Iran. På trods af at de er under sanktioner fra USA, der forbyder dem at eksportere olie.

Det fortæller stifteren af firmaet, Samir Madani, til britiske BBC.

Firmaet oplyser også, at de har optagelser af nordkoreanske tankskibe, der bliver fyldt op med olie på åbent hav i et forsøg på at omgå internationale sanktioner.

Overvågning af kriminelle aktiviteter er dog ikke den eneste funktion, som satellit-netværket bruges til, forklarer Samir Madani.

Hvis en kunde har købt olie af for eksempel Saudi Arabien, så kan Tanker Trackers eller lignende firmaer fortælle køberen, om aftalen bliver overholdt, ved at se om skibene har forladt havnen og er på vej med lasten.