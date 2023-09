Slut med gratis parkering på Frederiksberg

Gratisterne skal fremover finde et andet sted at parkere end Frederiksberg.

For et rødt flertal har besluttet, at fra 1. oktober skal du betale for de første to timer, hvor det før i tiden har været gratis.

Flertallet bestående af Enhedslisten, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF havde 15 stemmer imod 13 stemmer fra mindretallet bestående af Venstre og Det Konservative Folkeparti. Helle Sjelle (K) undlod at stemme.

I referatet fra kommunalbestyrelsens møde 28. august fremgår det, at flertallet forkastede forslaget fra Venstre om en borgerhøring, som også skulle omfatte FDM, Det Grønne Råd samt erhvervslivet.

Baggrunden for, at flertallet fravalgte det, var, at man tidligere i processen havde haft borgerne inddraget.

Fem kroner i timen

Fremover skal du altså betale fra start, og her er taksten fastsat til fem kroner i timen fra første til fjerde time.

Derudover stiger en dags-billet fra 90 til 110 kroner, mens en uge-billet stiger fra 450 til 550 kroner.

Også folk med en beboerlicens kan se frem til at en prisstigning. Hvis du kører med en bil, der har energimærkningen mellem A+ og A+++, stiger den fra 160 kroner om året til 250.

Ændringerne i kommunen sker som et resultat af, at bestanden af biler er vokset markant de sidste ti år.

Det nye forslag skal lette parkerings-generne for den lokale Frederiksberg-borger, hvor specielt folk fra den østlige del af kommunen oplever problemer med parkering.

Med de nye regler håber man at frigøre parkeringsplads til folk, der reelt har brug for det, og som ikke blot udnytter den gratis parkering i to timer.

Hjælp på vej til erhvervsdrivende

For ikke at afskrække folk fra at handle og drive forretning på Frederiksberg vil man forsøge at finde pladser til håndværkere og øge parkeringstiden fra 30 til 60 minutter i handelsgaderne.

Frederiksberg Kommunalbestyrelse sender dog samtidig en opfordring til de lokale erhvervsdrivende, som man håber vil benytte alternative måder til at levere sine produkter, blandt andet ladcykler.

De nye parkeringsregler forventes at indbringe Frederiksberg Kommune 15-25 millioner kroner mere om året, men pengene trækkes fra kommunens bloktilskud og tilfalder derfor staten.

