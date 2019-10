Slut med honning-fup i Danmark

Honning, der kommer fra udlandet, skal ikke have danske flag eller teksten 'dansk produceret' på sig.

Det mener fødevareminister Mogens Jensen (S). Han vil derfor bede Fødevarestyrelsen ændre vejledningen for, hvordan producenter skal sætte mærker på honningglas.

- De danske forbrugere skal vide, hvad de får af produkter. Når man efterspørger dansk honning, skal det selvfølgelig være dansk honning, man skal have i sit honningglas, siger ministeren.

Lovgivningen giver i dag producenter mulighed for at købe honning fra udlandet og skrive 'dansk produceret' eller sætte dannebrog på glasset.

På denne Jakobsens honning står fx med småt: ’Blanding fra honning fra lande i og uden for EU,’ mens 'Dannebrog' og 'Dansk Produceret' er langt mere fremtrædende.

Det er vildledende og ikke i orden, mener ministeren.

- Det skal være slut med at hælde honning fra andre lande på glas i Danmark og så klistre dannebrogsflag på og mærke det som dansk produceret. Det er vildledning af forbrugerne, siger Mogens Jensen.

Hvis en producent alligevel sniger sig til at gøre det, kan det fra udgangen af året eller starten af næste år komme til at koste en bøde.

- Vi har sanktion, i forbindelse med at man ikke overholder mærkningsvejledningen. Den kan være forskellig. Det vil bero på en konkret vurdering, men det kan blandt andet være en bøde, siger Mogens Jensen.

Den vejledning til mærkning af honning, som Fødevarestyrelsen nu skal opdatere, er inspireret af den måde, man i Sverige sætter mærker på honning.

- Det, vi kan gøre nu, er at ændre vejledningen for, hvordan man mærker honning – med udgangspunkt i den svenske mærkning, som branchen selv vil have. Der er det klart og tydeligt, siger Mogens Jensen.

Han vil også tage fat i EU's regler på området, der skal vurderes næste år.

Samtidig har ministeren bedt Fødevarestyrelsen se på, om der er andre fødevarer, som har vildledende rød-hvide flag.