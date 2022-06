Slut med Internet Explorer

Det var den mest brugte internetbrowser i begyndelsen af 00'erne - primært fordi den kom med Windows-opeartivsystemet.

Dengang brugte over 90 procent af internetbrugerne Internet Explorer.

Men nu er det slut for den dengang dominerende browser, som blev lanceret i internettets spæde dage tilbage i 1995.

Det skriver AP.

Allerede sidste år gjorde Microsoft det klart, at det var tid til at komme videre.

Efterkommeren

Brugerene vil fra nu af blive skubbet over til den nye browser kaldet Edge. Den blev lanceret i 2015.

- Microsoft Edge er ikke kun en hurtigere, mere sikker og mere moderne browsingoplevelse end Internet Explorer, men den er også i stand til at løse et centralt problem: kompatibilitet for ældre websteder og applikationer.

Sådan lød det fra Sean Lyndersay, der er administrerende direktør for Microsoft Edge Enterprise, i et blogindlæg i maj 2021.

Med tiden kom der klager over, at Internet Explorer var langsom, ofte gik ned og var sårbar overfor hackere.

Med tiden fandt brugere alternative browsere, og i dag dominerer Chrome-browseren med en andel på omkring 65 procent. Dernæst kommer Safari med 19 procent.

Internet Explorers efterkommer, Edge, halter bagud med kun 4 procent - lige foran Firefox.