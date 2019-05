Slut med læseferie: Elever skal møde op hver morgen

Eleverne skal 'holdes ved ilden,' mener skolelederen for Stenlille Skole, efter han har besluttet, at skolens niende klasser skal møde op under hele deres læseferie.

Det er angiveligt en prøveperiode fra den 27. maj til den 28 juni, at eleverne skal møde op på skole hver morgen.

Hjælp til disponering

Eleverne skal have hjælp til at disponere deres tid, så derfor skal niende klaserne møde op på skole hver morgen. Der kan de selv tage stilling til, om de har spørgsmål til pensum, eller har brug for hjælp til praktiske opgaver som eksempelvis en læseplan - de kan dog også vælge at tage hjem igen.

Og det mener skolelederen Sten Windfeldt, er en god løsning.

- Læseferie er et gammelt udtryk. Der er en traditionel opfattelse af, at man holder fri i læseferien. Den misforståelse vil jeg gerne tage stilling til og rette. Det er ikke ferie, men læsetid og studietid, fortæller skolelederen til Sjællandske Medier.

Ikke brug for hjælp

Beslutningen er måske ikke så overraskende blevet taget dårligt imod af niende klasserne. Det fortæller elevrådsformanden Frederik Petersen, der selv går i en af niende-klasserne.

- Vi forstår skolelederens beslutning. Men vi føler, der sidder en masse elever, som ikke har brug for den her ekstra hånd, og som godt kan finde ud af det selv. Og det er dem, vi snakker for nu, så de kan få mulighed for selv at bestemme over deres tid i læseferien, fortæller elevrådsformanden til Sjællandske Medier.

Elevrådets næstformand Magnus Christensen mener, at læsehjælpen på skolen bør være frivilig.

- Nogle arbejder bedre om aftenen end om formiddagen. Nu har man ikke frihed til at selv at bestemme, hvornår man vil arbejde, og hvor meget man har lyst til at forberede sig, siger næstformand Magnus Christensen.

Men lige meget hjælper de unges opsang, for beslutningen er taget, og skolelederen vil ikke ændre beslutningen.

Det kommer noget bag på mig, at det vækker opstandelse hos eleverne. Men det er lige præcis den forståelse, jeg gerne vil gøre op med. Det er faktisk studietid, og den melding ligger der også i det. Jeg tager det korte varsel til efterretning, men jeg tænker, det er en god og fornuftig beslutning. Og det er det stadigvæk, fortæller Steen Windfeldt til Sjællandske Medier.