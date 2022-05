Slut med luksus: Sælger milliondyre chefboliger

De er ved at kigge sig selv i sømmene hos Udenrigsministeriet.

Det betyder, at mange af de milliondyre chefboliger, som udenrigsministeriets repræsentanter og deres familier har kunne boltre sig i rundt omkring i verden, nu skal sælges helt eller byttes ud med billigere alternativer.

Det oplyser Udenrigsministeriet selv ifølge Finans.

Enorme udgifter

Udenrigsministeriet sælger ud af deres boliger rundt omkring i verden, som koster skatteyderne millioner af kroner hvert år.

Det betyder blandt andet, at en 52 millioner kroner dyr newyorker-lejlighed på hele 353 kvadratmeter netop er blevet solgt.

Lejligheden på Manhattan er en såkaldt co-op lejlighed, som kan sammenlignes med en dansk andelslejlighed.

I salgsopslaget fremgår det, at de månedlige fællesudgifter til boligen løber op i knap 100.000 kroner om måneden, og sammenlagt har Udenrigsministeriet regnet ud, at de har haft udgifter for 4,5 millioner kroner årligt til lejligheden - hvad der altså svarer til knap 375.000 kroner om måneden, skriver Finans.

Flere handler

Det er selvfølgelig ikke kun lejligheden i New York, som Udenrigsministeriet råder over.

Frem mod 2024 vil ministeriet forsøge at få solgt chefboligerne i Lissabon og Rom.

Derudover vil ministeriet sælge statsejendommene i Tanzania og Argentina samt chefboligen i Tanzania, fordi man helt lukker ambassaderne i de to lande.

På spørgsmål om alle chefboligerne i resten af verden ligger på samme prisniveau som den på Manhattan, svarer Udenrigsministeriet følgende til Finans:

- Ved Udenrigsministeriets vurdering af en boligs egnethed som chefbolig vil der generelt blive lagt betydelig vægt på sikkerhed og funktionalitet. Funktionalitet indebærer, at boligen skal tilgodese de repræsentative funktioner – herunder mulighed for at afholde møder og officielle arrangementer - og samtidig danne en hensigtsmæssig daglig ramme for chefen og dennes familie.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kultuminister Ane Halsboe-Jørgensen fløj i marts til USA og hjem igen. Prisen for flybilletterne var 95.778 kroner. Hør mere i 'Ingen kommentarer' herunder eller i din podcast-app