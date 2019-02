Slut med 'mor' og 'far': Ord bandlyst fra skoler

Det er slut med at skrive 'mor' og 'far', når man omtaler forældre til franske skolebørn.

Det har det franske parlament netop besluttet med en ny lov. Det skriver flere medier her i blandt The Telegraph.

I stedet for at bruge ordene vil man i stedet ty til 'forælder et' og 'forælder to' som en måde at adskille parrene fra hinanden.

Loven er lavet for at gøre op med diskrimination af homoseksuelle forældre.

Hvem får lov at være nummer et?

Kritikerne af loven siger dog, at den nye måde at tiltale forældrene på vil lede til at 'dehumanisere' forældreskabet og gøre det til en konkurrence om, hvem der får lov til at være 'forælder et'.

Alexandre Urwics, som er formand for foreningen af homoseksuelle forældre, har også udtalt, at han har blandede følelser om den nye lov.

- I starten var vi rigtig glade for loven, fordi den teknisk set gør det muligt for vores familier at være inkluderede i sproget, der tidligere ikke tillod det. Men nu er vi mere bekymrede for, hvordan det bliver, når der skal vælges mellem, hvem der er 'forælder et' og 'forælder to', sagde han.

Vigtigt tiltag

Mange franske politikerne ser det dog som et vigtigt og godt tiltag, der kan inkludere flere.

- Ingen skal føle sig ekskluderede i vores samfund på grund af en forældet tankegang, sagde Jennifer De Temmerman, der er medlem af parlamentet.

Også præsident Emmanuel Macrons parti støttede op om forslaget.

- Denne lov sigter efter at gøre plads til mere diversitet i de administrative skoleblanketter, der bliver udleveret, fortalte Valérie Petit.