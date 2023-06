Slut med 'nej tak' til kontanter i bussen

Fremover skal det være muligt for borgere at betale med større sedler, når de skal med bussen

Er du en af dem, der har prøvet at stå i bussen og har villet købe en billet med større kontanter for blot at blive afvist af en sur chauffør, kan du nu prise dig lykkelig.

Forbrugerombudsmanden har nemlig talt: Nej til 'ingen kontanter', når du skal med bussen.

For fra onsdag skal buschauffører ikke længere kunne afvise borgere, der gerne vil betale med kolde kontanter, når de skal med bussen, da det anses som forskelsbehandling.

Det skriver Forbrugerombudsmanden i en pressemeddelelse.

Har en passager eksempelvis villet købe en billet til 26 kroner med en 200-kroneseddel, har chaufføren tidligere kunnet afvise passageren med begrundelsen om ikke at have nok i byttepenge.

Det skal så være slut nu.

I strid med lovgivningen

Afgørelsen baseres på baggrund af, at tidligere praksis har været i strid kontantreglen, som lyder på, at butikker og andre betalingsmodtagere er forpligtet til at modtage kontanter i tidsrummet 06.00 til 22.00.

'Kontantreglen gælder også i busserne. Der er passagerer, som enten ønsker eller har brug for at kunne betale med kontanter, og de må ikke være forhindret i at kunne tage bussen af den grund. Kontantreglen er til for at beskytte dem,' fortæller Christina Toftegaard Nielsen, der er forbrugerombudsmand.

I forbindelse med afgørelsen har samtlige trafikselskaber således meddelt, at de fremover ændrer praksis.

Ifølge Forbrugerombudsmanden skal borgere dog stadig være opmærksomme på, at chaufførerne ikke kan have uendelige mængder af byttepenge på sig.