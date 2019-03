Slut med NemID: Skal erstattes digitalt

Fra 2022 vil det ikke længere være muligt at bruge NemID.

Det skriver Finans Danmark i en pressemeddelelse.

NemID skal erstattes af en digital løsning, som kommer til at hedde MitID.

Det er virksomheden Nets, der stod for NemID, der også skal stå for den nye digitale løsning MitID.

'Med MitID sørger vi for, at den nationale, digitale infrastruktur også fremadrettet vil være et stærkt fundament for det digitale Danmark. Samtidig sikrer vi, at brugerne fortsat kun har ét sikkert, digitalt ID, som de er trygge ved at bruge. Det er en vigtig brik i den gode relation mellem offentlige myndigheder, borgere og virksomheder,' siger direktør i Digitaliseringsstyrelsen, Rikke Hougaard Zeberg, i pressemeddelelsen.

Slut med pap

NemID lukker først officielt i 2022, men allerede fra sommeren 2021 vil MitID kunne bruges. De efterfølgende ni måneder skal bruges på at udfase NemID.

Det nye MitID kommer hovedsageligt til at fungere ved en app, men der kommer også til at være andre alternativer.

'Der kommer også en række andre muligheder, fx fysiske løsninger til dem, som foretrækker det eller har særlige behov,' Skriver Finans Danmark i pressemeddelelsen.

Tre års forhandlinger

siden 2016 har der været arbejdet på MitID-udbuddet.

Og for en samlet værdi på 839 millioner kroner, blev kontakten skrevet under på en 10-årig driftsperiode.

'Vi har i dag skrevet under på en kontrakt om danskernes digitale nøgle de næste mange år frem. Kontrakten er resultatet af de sidste knap tre års samarbejde mellem den offentlige sektor og bankerne i Danmark, som er gået sammen i et unikt partnerskab om at udvikle og drifte fremtidens digitale løsning til identifikation. Vi glæder os til for alvor at komme i gang med udviklingen og implementeringen, som vil blive til gavn for hele samfundet,' siger digitaliseringsdirektør i Finans Danmark, Michael Busk-Jepsen, i pressemeddelelsen.

It-kriminelle svindler som aldrig før: Sådan sikrer du dig

Boykot banken: Så let er det at investere i aktier

Lotte Reimar: Tør du være offline?

Fakta om MitID: - MitID bliver indført fra sommeren 2021, og planen er at flytte alle NemID-brugere fra NemID til MitID i løbet af de efterfølgende ni måneder. - NemID lukker, når MitID er fuldt indfaset i 2022. - Brugerne vil primært bruge MitID via en app, ligesom over 1 mio. borgere bruger NemID Nøgleapp i dag. Dertil kommer en række fysiske identifikationsmidler, som skal imødekomme forskellige specifikke behov. Nøglekortet kommer vi til at sige farvel til. - For virksomheder, som i dag bruger NemID til Erhverv, er der fokus på øget brugervenlighed. Fx samles alle aftalerne fremover i én aftale med NemLog-in, ligesom målet er at gøre løsningerne og flowet mere sammenhængende. - Med MitID kan man – i stedet for de nuværende NemID medarbejdersignaturer – bruge sit private MitID på sin arbejdsplads eller i sin forening. Det kræver blot, at arbejdspladsen og medarbejderen er enige om det. Den mulighed har mange efterspurgt. - MitID bliver Danmarks nationale eID-løsning og vil kunne bruges på tværs af EU. Danske borgere vil over for andre europæiske landes offentlige e-services fremover kunne identificere sig med MitID. - IT-arkitekturen bag MitID bliver simplere, og integrationen bliver nemmere og billigere. Kilde: Finans Danmark

Opdateres ...