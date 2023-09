Slut med nøgenhed: - Det er noget fis

'Tag mig ned'.

Det er sloganet for den kampagne som Tekniq Arbejdsgiverne netop har søsat.

En kampagne, som har til formål at få de danske håndværkere til at tænke over, hhvilke kalendere de hænger op i skurvognen eller på værkstedet. Ifølge Tekniq er nøgenkalendere dårlige for et arbejdsmiljø, hvor man gerne vil lokke unge mænd og kvinder til.

Det ved vi fra de unge selv, skriver de i deres kampagne.

Tekniq sammenligner i deres kampagne det at have en nøgenkalender hængende i en skurvogn med det at have en hængende hos bedemanden, tandlægen eller i en børnehave.

De opfordrer derfor deres medlemmer til at rydde op i deres 'forældede kalendere' som Tekniq kalder dem, så unge kvinder ikke føler, at de blot er et par bryster og baller.



'Fis i en hornlygte'

Leif på 50 er ikke fan af den nye kampagne. Mildt sagt.

- Jeg synes det er noget fis i en hornlygte. Der har altid været kalendere af nøgne piger på værksteder, og det synes jeg fortsat, der skal være.



Leif Kirk, 50 år, overmontør. Foto: Emil Agerskov

- At der skal være ligestilling mellem kønnene på det her område, er fuldstændig vanvittigt, siger Leif Kirk.

Leif føler heller ikke det vil være et problem for de kvinder, der skulle søge arbejde hos ham i fremtiden.

- Overhovedet ikke. Det har ikke noget med kalenderen at gøre, det har noget med arbejdspladsen at gøre.

Og hos Leif har de tidligere haft kalendere.

- Vi har haft det, men ikke længere. Før i tiden fik vi det fra vores leverandører. Det er ikke et fravalg, men den kommer bare ikke ind ad døren længere, siger Leif Kirk.

'Det er fint med lidt hud'

Også Josef Granqvist, bygningssnedker i Kastrup, synes det er helt fint med nøgne piger på væggen.

- Det er fint nok med noget hud, men jeg kan også godt forstå sexismen.



Josen Granqvist, 45 år, bygningssnedker. Foto: Emil Agerskov

Josef mener, at det i høj grad handler om kulturen.

- Det kommer an på kulturen, og kulturen i Danmark har i lang tid været, at nøgenhed var okay.

- Jeg synes ikke, man skal gøre noget stort ud af det, og jeg lægger ikke den store værdi i det, lyder det med svensk accent fra Josef.

Josef kunne dog godt forestille sig, at det kunne støde unge jobansøgere.

- Måske. Unge mennesker er ikke, som de var, da jeg var ung. De ser nok lidt anderledes på det, og jeg kan godt forstå de unge, siger han.

'Det er helt normalt'

Waleed Ali er selvstændig mekaniker, og kan ikke se noget problem i et par kalendere.

- Jeg synes, det er helt normalt, men det er også grænsen. Jeg kan ikke fylde hele værkstedet med nøgne piger, men et par kalendere er normalt.



Waleed Ali, 54 år, automekaniker. Foto: Emil Agerskov

Waleed er også af den overbevisning, at det ikke vil have nogen effekt på fremtidige jobansøgere.

- Overhovedet ikke, men jeg har dog haft en enkelt kvindelig praktikant, der ikke synes, det var i orden, lyder det fra den 51-årige Waleed Ali.

Nøgenkalendere bliver stadig solgt

Til trods for den nye kampagne, og tendenserne i samfundet, bliver der stadig solgt mange kalendere.

- Der er stadig gang i salget.

- Vi sælger i hvert fald et par tusinde om året, siger Aage Spring, salgschef for Hans Bruun Reklameartikler.