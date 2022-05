Slut med overpris og budkrig: Nu er boligfeberen lettet

Boligmarkedet er ikke længere sælgers marked.

Flere sælgere bliver tvunget til at sætte prisen ned for at få solgt deres bolig. Således er antallet af huse til salg med nedslag i udbudsprisen steget med 23,7 procent på landsplan.

Det viser nye tal fra Boliga ifølge Børsen.

- Det har været sælgers marked, og nu er man på vej mod et marked, hvor der skal forhandles, når man køber bolig, siger Lise Nytoft Bergmann, der er boligøkonom ved Nordea, til Ekstra Bladet.

En dæmper på interessen

Der er ifølge boligøkonomen flere årsager til, at der nu er kommet mere balance på boligmarkedet.

- I løbet af efteråret begyndte boligmarkedet lige så stille og roligt at gå ind i en normalisering. Det er et spørgsmål om, at samfundet er blevet åbnet mere op, og den her hektiske boligfeber, som man har haft under corona, den var aftagende, forklarer hun og fortsætter:

- Og det, vi så har kunnet konstatere her i 2022, er kraftige rentestigninger, som gør det dyrere at låne penge, og de er kommet i kombination med en stigende inflation, der også betyder, at vi skal betale mere, når vi fylder bilen op, og vi skal betale mere, når vi går ned og handler fødevarer.

Det er alt sammen ting, som betyder, at det er svære for køberne at komme ind på boligmarkedet.

- Og det lægger selvfølgelig en dæmper på interessen for at handle bolig, siger Lise Nytoft Bergmann.

Ro på markedet

Men selvom den eksplosive tendens på boligmarkedet er aftagende, er balancen mellem køber og sælger ikke vendt på en tallerken.

- Man kan ikke kalde det købers marked, for selvom udbuddet er steget, så kom det fra det her rekordlave niveau, der betyder, at det stadig er lavt, men det er ikke rekordlavt længere - det er på vej op, fortæller boligøkonomen.

Under coronapandemien var der således det laveste boligudbud i 16 år, og det gør sig ikke længere gældende.

- Det er ikke budrunder, det er ikke overpriser, vi ser længere. Det er en dialog mellem køber og sælger, hvor der er kommet mere ro på markedet, hvor køberen har fået tid til at tænke sig godt om og ikke længere står i en situation, hvor der skal handles bolig ved første fremvisning, hvis man vil have fat i den, siger Lise Nytoft Bergmann.