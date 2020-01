Slut med plastik: Svømmehaller dropper blå futter

Fremover vil svømmehallerne i Aarhus Kommune have mere fokus på miljøet

Snart er det slut med blå plastik-futter i de aarhusianske svømmehaller.

Aarhus Kommune har nemlig valgt at afskaffe de blå plastik-futter i et forsøg på at nedbringe brugen af engangsplastik.

Det skriver TV2 Østjylland.

Alene i 2019 blev der smidt 152.000 blå plastik-futter ud i skaldespanden i de aarhusianske svømmehaller, selvom de kun var blevet brugt en gang.

Foto: PR-FOTO

Det har altså fået kommunen til at reagere, og derfor tager de nu fat i et forsøg på at skåne miljøet.

- Vi skal have fokus på miljøet. De blå sko-overtræk af plastik er et godt eksempel på engangsplastik, som vi godt kan undvære, udtaler rådmanden for Kultur og Borgerservice, Rabih Azad-Ahmad i en pressemeddelelse ifølge TV2 Østjylland.

Allerede fra 1. februar 2020 vil der ikke længere være muligt at finde de blå plastik-futter i svømmehallerne i Aarhus Kommune. I stedet kan gæsterne benytte sig af badesandaler.