Slut med prut: Kommune sætter ind mod hundelorte

Randers Kommune vil have borgere til at samle deres kæledyrs efterladenskaber op efter sig

Randers flyder tilsyneladende over i hundelorte.

Men nu har kommunen fået nok. I et forsøg på at få bugt med hundenes efterladenskaber har Randers Kommune nu igangsat en kampagne i samarbejde med flere lokale hundeforeninger, dyrlæger og dyrehandlere.

Kampagnen, 'Ren Randers', skal sætte fokus på at opfordre hundejere til at samle de små brune pølser op og smide dem i skraldespanden, og på den måde bekæmpe det ildelugtende problem.

Vil ændre normerne

Blandt andet uddeler Randers Kommune nu klistermærker, som andre borgere kan sætte på deres private skraldespande for at markere, at hundeejere godt må smide deres hundeposer i deres skraldespande.

Det er nemlig ulovligt at bruge private personers skraldespande, hvis de ikke har givet samtykke.

Og for at drive pointen helt igennem, har kommunen tilmed også lavet en kampagnevideo. Her kan man se hvordan en tilfældig hundelufter bliver hyldet med bobler og konfetti, imens folk jubler over, at hun har samlet sin hunds lort op.

'Kampagnen sætter ord på normer og regler inden for hundeluftning for at skabe en positiv samtale og debat om udfordringerne.', lyder det på på kampagnens hjemmeside.