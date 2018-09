Slut med puttefest i whiskybæltet: Rektor truer med bortvisning

Kender du noget til puttefester eller lignende arrangementer? Så tip os på sms/mms 1224 (alm. takst) eller skriv en mail til 1224@eb.dk

Hvis 3.g'erne på Ordrup Gymnasium nord for København vil 'putte' med de nye elever, så kan det ende med bortvisning.

Det fastslår rektor Søren Helstrup overfor Ekstra Bladet forud for fredagens introfest.

Det sker ovenpå en lang række historier om visse gymnasiers ritualer for indrullering af de nye elever.

Særligt gymnasier, som skal være med til at danne det bedre borgerskabs unge mennesker, er i fokus, da der år efter år kommer historier om, hvordan pigerne får 3.g-drengenes kærlighed at føle.

Det sker blandt andet ved arrangement af såkaldte puttemiddage, hvor de ældre elever nominerer udvalgte nye til at servere til en lukket fest.

BT har den seneste tid bragt en række historier fra Rungsted Gymnasium i Nordsjælland, hvor en stribe piger har stået frem og fortalt, hvor store traumer oplevelserne har påført dem.

Men putte-ritualer er langtfra forbeholdt Rungsted Gymnasium.

Tager kraftig afstand

På Ordrup Gymnasium ca. 15 kilometer syd for den nordsjællandske velhaverflække har fænomenet i årevis været udbredt. Til gymnasieledelsens store fortrydelse.

Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af et brev fra rektor Søren Helstrup til de nye 1.g'eres forældre, hvori han fortæller om gymnasiets syn på 'de såkaldte 'putte-middage', 'dreng-pige-middage' eller hvad de nu kaldes'.

'Fælles for dem er, at det drejer sig om 3.g'ere, der inviterer 1.g'ere af det modsatte køn til fester, hvor de udsættes for forskellige ritualer, ofte af seksualiseret eller nedværdigende art', skriver rektor.

Han tager efter eget udsagn stærkt afstand fra den type arrangementer, som ifølge ham er det modsatte af 'fællesskabende'. 'Dels pga. indholdet, dels fordi det kun er særligt udvalgte elever, der bliver inviteret', lyder det.

Og det er ikke første gang, at rektor blander sig i putte-arrangementerne:

- Vi har skrevet hvert år, at den slags skal de ikke deltage i. Vi har skrevet det her brev for at nå ud til forældre, der ikke til hverdag tænker over, hvad deres børn går og laver, siger Søren Helstrup til Ekstra Bladet.

Forældre til gymnasieelever på Ordrup Gymnasium i Nordjælland har modtaget dette brev om skolens syn på såkaldte putte-arrangementer.

Kan ikke styre private fester

Han erkender, at gymnasieledelsen ikke kan styre, hvad der foregår i privaten mellem skolens gymnasiaster, men opfordrer i brevet forældrene til at tage stilling og afstand til festivitasen.

'Som 3.g-forældre kan I helt simpelt nægte at lægge hus til den type arrangementer og i øvrigt sørge for at være i dialog med jeres voksne børn om, hvilke værdier de dybest set har lyst til at stå inde for', skriver rektor, som også rækker hånden ud til de nye elevers bagland.

Det er okay at sige nej til nogle arrangementer, som børnene ønsker at deltage i og i det hele taget have en dialog med dem om, hvad man skal deltage i, mener rektor.

'Det bedste, de kan sige, er selvfølgelig, at de ikke har lyst, men et forbud fra en mor eller far, der mener det, kan også være legitimt - og ellers må man finde på andre grunde til at melde fra, så man som ny 1.g'er ikke behøver at frygte for sin fremtidige status'.

Rektor: Fra kammeratlig samtale til bortvisning

Rektor på Ordrup Gymnasium, Søren Helstrup, understreger overfor Ekstra Bladet, at gymnasieledelsen, uanset hvor meget de kunne ønske sig det, ikke kan nedlægge forbud mod putte-middage, da de foregår i privaten.

- Vi kan ikke lave et forbud mod putte-middag, for så vil det blive kaldt noget andet. Hvis der sker noget, der er i modstrid med vores ordensregler; mobning, chikane eller andet, der ikke bidrager til fællesskabet, så vil vi sanktionere, siger Søren Helstrup.

- Hvad vil I helt konkret gøre, hvis der alligevel bliver holdt putte-middage?

- Hvis der bliver afholdt puttemiddage, så vil vi bruge nogle af de sanktioner, vi har mulighed for at bruge med den nye studieordning. Det kræver at vi ved, hvad der foregår. Derfor skal elever og forældrene kontakte os, siger Søren Helstrup til Ekstra Bladet, som understreger, at de fornedrende putte-arrangementer ikke foregår på skolen.

- Hvad er sanktionsmulighederne?

- Det går an på hvad der sker. Vores sanktioner går fra en kammeratlig samtale med rektor til en bortvisning. Det giver ordensreglerne mulighed for, men det er i sidste ende min beslutning, siger han.

