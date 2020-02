Slut med rygning: Disney ændrer i gammel klassiker

I starten af 1900-tallet var det som amen i kirken, at drengebørn fik en pibe i konfirmationsgave for at markere overgangen fra barn til voksen.

Og i Disneys vidunderlige univers var det heller ikke unormalt at se tegneseriefigurerne tage et hvæs af en cigaret eller pibe.

Men piben har fået en anden lyd, både i virkeligheden og på skærmen.

På Disneys nye streamingtjeneste Disney +, som kommer til Danmark i løbet af sommeren 2020, er der nemlig blevet redigeret i de gamle filmklassiskere.

Streamingtjenesten er dog ikke bleg for at skrive, at deres film på tjenesten er 'uncut', hvilket betyder at filmen burde være uredigeret. Men et sug af en cigaret og en rigtig tegneserie-røgsky er i hvert fald klippet væk på trods.

'Kan indeholde forældede kulturelle skildringer'

Disneys sjette film i rækken af Disney-klassikere, Saludos Amigos fra 1942, har nemlig været en tur i redigeringsrummet.

I den originale version kan man se Fedtmule tage et hvæs af en cigaret, men det er nu redigeret ud i versionen på streamingtjenesten, skriver Gizmodo, som også har lavet et sammenklip af originalversionen og den redigerede version, som kan findes på Disney +.

Men appen fortæller ellers brugerne, at filmene kan ses præcis som de blev lavet for 78 år siden:

'Dette program bliver vist som originalt. Det kan indeholde forældede kulturelle skildringer'.

Det lader til, at Disney ikke helt kan finde hoved og hale i, om der må vises rygning eller ej, for en anden scene i filmen viser nemlig den brasilianske papegøje Jose Carioca sidde og nyde tilværelsen med en cigar.

Tidligere har selv samme scene vakt opsigt, netop fordi den før er blevet redigeret væk og dukket op igen. Så nu må tiden vise, om danske børn får lov til at se Fedtmule taget et sug af en cigaret.