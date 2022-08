Slut med rykkergebyr

Biblioteket i Glostrup afskaffer gebyrer for at øge antallet af lånere

På Glostrup bibliotek er det slut med at frygte rykkergebyr, hvis man afleverer lånte bøger for sent.

Idéen bag tiltaget er at øge antallet af lånere.

Det skriver biblioteket i en pressemeddelelse.

Biblioteket vil derfor spare lånerne for penge og bekymringer gennem deres nye forsøg, som kører fra august 2022 til juli 2023.

I hele denne periode vil biblioteket være gebyrfrit.

Skal stadig betale erstatning

Lånerne vil stadig modtage varsel om aflevering, tre dage før lånetiden udløber, og der vil fortsat blive sendt hjemkaldelser.

Står man i den uheldige situation, at en lånt bog er gået i stykker eller på anden måde beskadiget, skal man dog stadig betale erstatning.

Glostrup bibliotek håber på, at forsøget vil tiltrække flere unge lånere, som er den grupper, der bruger biblioteker mindst.

Bibliotekets erfaring er, at de unge lånere ofte er bange for at komme til at skylde noget, som derfor afholder dem fra at låne.

Forsøget igangsættes med inspiration fra USA, hvor man har erfaret, at afskaffelsen af gebyrer kan betyde, at der kommer flere lånere.

Derfor dropper flere og flere biblioteker i USA gebyrer, og nu sker det samme hos biblioteket i Glostrup.