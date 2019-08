Slut med salg af tobak på Aarhus Universitetshospital

Klapjagt på de svageste rygere, som lades i stikken, fordi de ikke har pårørende eller netværk, som kan komme på besøg med tobak til dem. Disse patienter er måske oven i købet døende og fratages nu muligheden for med en smøg at fastholde en vis livskvalitet i en vanskelig situation.

Sådan lyder argumenter fra modstanderne mod, at Region Midtjylland har forbudt salg af tobak på alle regionens hospitaler ved udgangen af september.

Rygning er indiskutabelt skadeligt og er dokumenterbart årsag til eller den udløsende faktor bag en lang række dødelige sygdomme. Derfor skal tobak ikke sælges på de hospitaler, som i forvejen står for behandlingen af disse sygdomme.

Sådan lyder argumenter fra tilhængerne bag forbuddet af tobakssalg i den midtjyske regions hospitaler.

- Kan det virkelig være rigtigt, at eksempelvis en terminalpatient ikke må købe cigaretter i den sidste fase af livet. Det er ikke rart at tænke på, siger en af de ansatte i kioskerne på Aarhus Universitetshospital, Jane Samsing, til Aarhus Stiftstidende.

Ikke ens regler i regionerne

Mens visse grupper blandt de indlagte således tvinges til at skodde glæden ved en smøg uden for i hospitalernes rygeområder, så vil patienter med diabetes eller andre sygdomme forårsaget af overvægt stadig kunne købe slik, kager, sodavand og andre usunde fødevarer.

- Situationen omkring usunde kioskvarer er mere nuanceret (end diskussionen om tobakssalg). Eksempelvis har hospitalerne mange småtspisende patienter, som kan have stor gavn af chokolade, kage og slik. Derfor er der ikke på samme måde et entydigt argument for at fjerne de varer, siger regionsrådsformand Anders Kühnau til Aarhus Stiftstidende.

Problematikken om forbud mod tobakssalg blev rejst af Kræftens Bekæmpelse, der opfordrer alle hospitaler til at indføre forbud.

I Region Sjælland er der heller intet tobakssalg i regionens hospitaler, mens der i Region Syddanmark og Region Nordjylland ikke er formuleret nogen fælles politik for salg af tobak på hospitaler. Region Hovedstaden planlægger at indføre forbud mod tobakssalg.

