Slut med sexede uniformer

Fra næste måned skal stewardesserne i det ukrainske lavprisflyselskab SkyUp ikke længere have stramme nederdele eller højhælede sko på.

Nu skal kvinderne have bukser og sneakers på, skriver BBC.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

SkyUps nye praktiske uniformer til stewardesserne. Foto: Instagram / @skyup.aero

Ingen makeup

SkyUp er ikke det første flyselskab, som lader det kvindelige flypersonale have bukser på. Samme mulighed har stewardesserne ved Japan Airlines for eksempel.

Virgin Atlantics stewardesser behøver simpelthen ikke have makeup på på job.

Og Norwegian lader faktisk også stewardesserne have flade sko på. Og de behøver heller ikke have kosmetik-produkter med om bord.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

SkyUps nye praktiske uniformer til stewardesserne. Foto: Instagram / @skyup.aero

12 timer i høje hæle

Daria Solomennaya er stewardesse for SkyUp. Hun fortæller til BBC, at mange af hendes kollegaer er nødt til at se en fodterapeut fast, fordi deres fødder bliver så smadrede af at være i højhælede hele dagen.

- 12 timer på dine fødder, mens du flyver fra Kyiv til Zanzibar og tilbage. Hvis du har højhælede på, kan du nærmest ikke gå længere, lyder det fra Daria Solomennaya.

Hvis man skulle være så uheldig at ende i en situation, hvor flyet er nødt til at nødlande, er det noget upraktisk med høje sko og stramme nederdele, forklarer Daria yderligere .

SkyUps marketingschef Mariana Grygorash fortæller, at det var efter en undersøgelse blandt medarbejderne, at SkyUp ændrede stewardessernes uniformer.

- Det gik op for os, at stewardesserne ikke kunne lide at blive set som seksuelle og legefulde. At være stewardesse er ikke romantisk. Det er hårdt.