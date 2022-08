Slut med sommervejr

Man skal muligvis finde sine lange bukser frem igen, for torsdagens hede varer ikke ved.

Vagthavende meteorolog ved DMI Mette Wagner fortæller, at vejret fredag byder på en masse skyer og en koldfront her til morgen fra Rügen til Kalmar, som kan komme med spredte byger over Fyn og Sjælland.

- Det bliver ikke varmt i dag, kun 16-21 grader, og vejret er derfor markant koldere end det var i går, siger Mette Wagner og fortsætter:

- Mod nordvest er der højtliggende skyer, men i løbet af dagen, vil solen skinne lidt igennem, dog kun svagt, men sol er jo sol.

Vejret står derfor i kontrast til torsdagens temperaturer, som nogle steder i landet var på over 30 grader, men også de voldsomme vindstød, som ifølge DMI nogle steder var så kraftige, at de væltede hegn og ødelagde træer på deres vej. Hen på eftermiddagen startede også et massivt regnvejr.

Vejret i nordvest kommer til at afspejle vejret i weekenden, hvor vi får lidt sol, men med skyer og risiko for enkelte byger. Temperaturen vil også her ligge på 16-21 grader.

- Det er okay vejr til at holde udendørsaktiviteter, nu hvor det er sidste weekend, inden skolerne starter op på mandag, lyder det fra Mette Wagner.