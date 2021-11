Slut med stødende sange på kendt natklub

- It's Britney, Bitch, sang popsangeren Britney Spears i hitsangen 'Gimme More' i 2007, mens hun smøg sig op af en stripperstang på en natklub.

Men på Rusts natklub - 'Natklubben' på Nørrebro i København - er det ikke længere sikkert, at en sang som denne ville blive modtaget med klapsalver.

Natklubben har nemlig besluttet, at de dj's, der arbejder der, bør afholde sig fra at spille sange, hvor stødende sprogbrug bliver anvendt i en negativ kontekst. Det skriver Nørrebro Liv, ligesom Berlingske tager det op i sin nyhedspodcast 'Pilestræde'.

Hvornår et ord bruges i en negativ eller stødende kontekst er op til dj'ene at vurdere, fortæller musikchef på Natklubben Mikkel Glenstrup.

Han ønsker ikke at lave lister over konkrete sange, kunstnere eller ord, der ikke må spilles. Derfor vil han heller ikke tage stilling til, om eksempelvis 'Gimme More' fremover er velkommen i klubbens højtalere.

- Vi ønsker ikke musik, der i sine tekster er nedladende over for blandt andet kvinder, køns- og etniske minoriteter. Det handler om konteksten, ordene indgår i, ikke om bestemte ord eller kunstnere, siger Mikkel Glenstrup til Ekstra Bladet.

- Der ligger ikke en liste, og der kommer ikke til at ligge en liste.

Ifølge musikchefen er beslutningen taget som led i en større strategi.

- Vi ønsker en klub med god stemning, og der har vi kigget på alle parametre, hvoraf det her er et af dem. Vi har også bygget om for at lave rarere, renere og mere imødekommende lokaler. Vi vil bare gerne have en god fest, hvor man hygger sig og har det sjovt, fortæller Mikkel Glenstrup.

- Har I fået nogen klager fra jeres gæster, siden I indfører det her?

- Nej, men vi mener ikke, at der behøver være et problem, før vi går ind og forbedrer oplevelsen.

- Kan man så ikke sige, at I er krænkede på gæsternes vegne?

- Nej. Vi laver en musikprofil, og det handler ikke om at være krænket på gæsternes vegne, det handler om at ville sørge for, at folk får en god oplevelse. Det er vores mål og har altid været det.

- I værste fald er det ikke noget, nogen lægger mærke til. Jeg tror, at hvis vi ikke havde meldt det ud, så var der aldrig nogen, der havde lagt mærke til, at vi havde den her profil, siger Mikkel Glenstrup.

- Hvorfor så overhovedet have den?

- Hvorfor ikke?

- Nogle ville mene, at det er problematisk, at man vælger en bestemt type musik eller bestemte numre eller artister fra ...

- Men det gør alle natklubber. Vi spiller heller ikke heavy metal på vores natklub, men det er der andre, der gør. Det er ikke unormalt at fravælge ting.

- Synes du ikke, at der er forskel på det og så at gå ind og problematisere tekster?

- Det er ikke det, vi gør. Vi siger ikke, at det ikke er okay at lave musik med den slags tekster. Vi spiller det bare ikke på vores natklub.

Artiklen fortsætter efter billedet ...

Fremover skal DJ's tænke en ekstra gang over deres sangvalg. Foto: Lasse Kofod

- Der findes en tendens - også i musikverdenen - hvor for eksempel kvinder, queer-personer og etniske minoriteter tager nedsættende ord til sig og begynder at bruge dem for at tage magten tilbage fra dem, der bruger ordene nedsættende. Det kan være ved at kalde sig selv for 'bitch' eller 'hoe'. Set i det lys, er jeres beslutning så ikke en smule tonedøv?

- Nej, det synes jeg lige præcis ikke, fordi det handler om kontekst. Derfor giver det heller ikke mening at lave den her liste med ord.

- Så med fare for at risikere at konkretisere noget: er der stadig plads til 'Britney, Bitch' på Natklubben?

- Det kommer jeg ikke til at udtale mig om. Jeg laver ikke en liste, slår Mikkel Glenstrup fast.

- Så lad mig spørge på en anden måde. I en kontekst, hvor en kvinde bruger et ord på en positiv eller styrkende måde, ville det så have en anden betydning end i en kontekst, hvor ordet blev brugt nedsættende om for eksempel en anden person?

- Ja, højst sandsynligt. Men igen: jeg er ikke videre interesseret i at bruge konkrete eksempler. Den her beslutning kommer jo naturligt til at udelukke nogle ting. Fravalg og tilvalg er hele pointen med at lave en musikprofil.

- Men kan du komme med et eksempel på, hvad det så er, der bliver udelukket?

- Nej, så begynder jeg jo at lave en liste. Det kan godt være, der er en sjov overskrift i det, men det kommer jeg ikke til.

- Det handler ikke kun om overskrifter, det handler også om at forstå, hvad det egentlig er, I gerne vil - både for læserne og for jeres dj's?

- Jeg er ikke i tvivl om, at vores dj's godt kan finde ud af at forvalte det her, og at vores publikum og dem, vi kommunikerer til, forstår, hvad vi vil, og hvad vores hensigt er, slutter musikchefen.