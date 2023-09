Slut med tuno på dåse: Frankrig vil forbyde vegansk tendens

Er du vild med tuno på dåse, a la bresaola-pålæg eller like chicken-stykker og befinder dig i det franske landbrugsministerium?

Så er du nok rimelig alene med den indstilling.

For selvom indholdet sikkert er ganske udmærket, er de franske myndigheder ikke vilde med veganske og vegetariske produkter, der bliver promoveret med udtryk, som ofte forbindes med animalske produkter.

Derfor kæmper myndighederne for, at det skal være helt slut med ord som 'bøf', 'skinke' og 'spareribs' på ikkeanimalske fødevarer, skriver The Guardian.

Leflen for kødindustrien

Den franske landsbrugsminister, Marc Fesneau, mener, at det vil hjælpe kunderne og 'skabe en gennemsigtighed' i forhold til indholdet.

Dog er det ikke alle steder, at tanken om et forbud falder i god jord.

Nogle veganer- og dyrerettighedsgrupper mener, at det er et tegn på, at den franske regering favoriserer kødindustrien, og at regeringen dermed bøjer sig for de franske landmænd og kødproducenter, der har klaget over tendensen.

Kødspisende nation

Udover at være kendt for at være et gastronomisk mekka, er Frankrig en nation, der elsker kød. Det er i hvert fald det land med det højeste forbrug af okse- og kalvekød per indbygger, skriver The Guardian.

Frankrig er også det første land i EU, som vil forbyde udtryk, der minder om kød på veganske og vegeriske produkter. Dog blev det første forslag afvist af landets statsråd, da det var for vagt. Derfor bliver der arbejdet på at udforme et nyt.

I udkastet til det nye forslag vil et eventuelt forbud kun ramme franske producenter og ikke import-varer.