Små børn fra 0. til 2. klasse hærger på dansk skole: 'Skrid din luder'

På bare et år har én skole indberettet 75 tilfælde af vold. Det er især de små elever, der skaber problemer, spytter efter lærerne og sviner dem til

Ved du noget om sagen eller har du elever på skolen, så tip os på 1224 eller sms til 1224.

Vold, spytklatter og udbrud som 'fuck din mor' og 'skrid din luder' er blevet hverdag på Præstegårdsskolen i Esbjerg.

Ifølge DR er der siden sidste skoleår blevet indberettet 75 tilfælde af vold på skolen, og det har nu fået Arbejdstilsynet til at gå ind i sagen.

De har nedlagt et påbud om at forebygge vold og trusler, som de skal leve op til inden den 1. marts 2019. Ekstra Bladet har talt med skoleleder Steffen Lawaetz, der ikke ønske at give flere kommentarer til sagen.

Lige nu har skolen brug for ro til at arbejde, men til DR siger han følgende:

- Det påvirker os alle sammen. Man skal ikke udsættes for grænseoverskridende adfærd, når man går på arbejde. Det er en ulykkelig situation, som vi selvfølgelig skal gøre noget ved.

- Alle ansatte skal være skarpe på, hvad der sker, når vi har en konflikt. Herunder også hvordan vi lærer af konflikterne, så vi bliver dygtigere til at håndtere lignende situationer siger Steffen Lawaetz.

Spredt sig til hele landet

Samtidig fortæller han, at det er især eleverne fra 0. til 2. klasse, der reagerer voldsomt.

Og den tendens har også spredt sig til resten af landet. Det fortæller lærer og formand for arbejdsmiljøudvalget i Danmarks Lærerforening, Thomas Andreasen.

- Det er en stigende problemstilling i skolen. Der er en adfærd med slag og spark mod lærere og verbale udfald, der er decideret truende, siger han til DR.

Esbjerg Kommune er nu også gået ind i sagen, og de har ansat en person, der skal være med til at afhjælpe problemet.

