Småbørns trivsel registreres uden forældrenes kendskab

Stadig flere kommuner kræver, at pædagogerne i vuggestuer og børnehaver indtaster data om hvert enkelt barns trivsel, udvikling og færdigheder.

Flere steder sker det, uden at forældrene har fået noget at vide om den elektroniske registrering.

Det skriver Politiken.

Personoplysningerne bliver registreret med barnets cpr-nummer og slettes først efter adskillige år.

I Københavns Kommune blev det i 2017 et krav til pædagogerne i de kommunale daginstitutioner, at de såkaldte Topi-trivselsvurderinger blev indtastet digitalt.

Her erkender forvaltningen, at "det er helt tydeligt, at persondataloven ikke er overholdt i alle forhold."

- Forældre har naturligvis krav på at blive informeret om, hvordan forvaltningen opbevarer trivselsvurderinger af deres barn.

- Det er godt, at forvaltningen allerede er i fuld gang med at rette op på forholdene, og den proces følger jeg, skriver børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen (S) i en mail til Politiken.

Ifølge Politiken fortæller flere pædagoger, at registreringen af børnene sker bag om ryggen på forældrene.

En pædagog fortæller ifølge avisen, at de ansatte er blevet oplyst af en leder om, at forældrene ikke må få noget at vide om registreringen.

I trivselsundersøgelserne registreres børnene i et it-system med en farvekode – grøn, gul eller rød. Det er alt efter, hvordan personalet vurderer barnets trivsel.

- Som forælder ville jeg blive rasende, hvis jeg fandt ud af, at pædagogerne stempler mit barn som gult, grønt eller rødt uden at informere mig.

- Vi ved intet om, hvem der har adgang, og om nogen kan se det, når barnet bliver ældre. Vi har fået at vide, at det sker i et lukket system, så det skal vi ikke bekymre os om, siger en anonym pædagog til Politiken.

Børns Vilkår finder den manglende åbenhed "meget alvorlig og kritisabel".

- Kommunerne spænder ben for sig selv, når registreringen sker bag om ryggen på forældrene.

- Pædagogerne skal arbejde tæt sammen med forældrene, hvad enten børn trives eller ikke, siger seniorkonsulent Bente Boserup fra Børns Vilkår til Politiken.