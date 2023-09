Smadrede Den Kinesiske Mur med gravemaskine

Den Kinesiske Mur har i århundreder holdt fremmede magter og røvere væk.

To lokale med en gravemaskine var dog for meget for det gamle fæstningsværk. To personer er nemlig tilbageholdt for at have slået hul på muren.

Det skriver CNN.

En 38-årig mand og en 55-årig kvinde ville angiveligt lave en genvej, og det har forårsaget permanente skader på murværket.

Politiet modtog anmeldelsen 24. august og fandt hullet i muren umiddelbart derefter. Kinesisk politi undersøger stadig sagen.

Over 20.000 kilometer lang

Den Kinesiske Mur er over 20.000 kilometer lang og blev skabt som et forsvarsværk mod plyndringstogter fra nomadestammer.

Eksperter mener, at byggeriet af muren blev påbegyndt i 600-tallet og blev udbygget igennem mere end 1000 år. Muren blev optaget på Unescos Verdensarvsliste i 1987.