Smadrede finansverden: Nu inviterer de til cocktailparty

Et jubilæum, der skal markere 10-året for Lehman Brothers kollaps, skaber forargelse

For 10 år siden gik det helt galt for den finansielle verden, da den enorme bank Lehman Brothers måtte begære sig konkurs. Det smadrede aktiekurserne verden over og fik for alvor finanskrisen til at rulle.

Nu inviteres de tidligere medarbejdere til et stort cocktailparty på en hemmelig lokation i London.

Det skriver mediet Financial News ifølge The Guardian.

Festen finder sted 15. september, hvilket ikke blot er en dato grebet ud af den blå luft. 15. september 2018 er det præcis 10 år, siden Lehman Brothers kolossale imperium krakelerede.

Finanskoncernen havde i alt 5.000 medarbejdere ansat i den engelske hovedstad, og det er dem, som er inviteret til den mystiske fest.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan så det ud for 10 år siden, da medarbejderne blev sendt hjem fra arbejdet med en fyreseddel og deres ting i hånden. Foto: Kirsty Wigglesworth / AP

Se også: Zombie-banken Lehman Brothers får 11 milliarder i forlig

Mail til alle

I en mail til samtlige tidligere medarbejdere i det engelske lyder det blandt andet:

'Lehman brødre og søstre. Det er svært at fatte, at det er 10 år siden vores sidste Lehman-dage. (...) En af de bedste ting ved Lehman var menneskerne. Hvilken bedre måde at fejre jubilæet på end at samle (...) alle igen!'

Ifølge Financial News forventer man, at omkring 200 tidligere medarbejdere vil deltage i festlighederne.

'Kvalmende

Til trods for, at arrangementet lyder relativt hyggeligt og fredsommeligt, vækker det alligevel harme rundt om i England.

En af landets mest fremtrædende politikere fra Labour-partiet og skyggefinansminister, John McDonnell, kalder fejringen 'kvalmende'.

- Det er særligt beskæmmende mod alle de mennesker, der mistede deres job og hjem for at betale for alle disse bankfolk, der forårsagede det økonomiske sammenbrud, siger han.

Det forventes også, at der vil være Lehman-jubilæer i New York og Hong Kong.

Inden Lehman Brothers krakkede var det den fjerde største investeringsbank i USA.