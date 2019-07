Smadremanden

Boris Johnson har bygget sin karriere på fake news. Og nu er han Storbritanniens premierminister. Hvor langt ude er det lige?

I sin tidligere karriere som Bruxelles-korrespondent slog Johnson sig op på historier om EU's bureaukrati, som gør livet surt for borgerne. F.eks. med historien om, at alle kondomer skulle reguleres, så der kun var én størrelse, eller at rejechips ville blive forbudt. Historierne var ikke sande, men det betød mindre for Johnson. På et tidspunkt så han i et tv-program tilbage på den del af karrieren og fortalte begejstret, at alt, hvad han skrev fra Bruxelles, var som at stå og smide sten ind over haven og ramme drivhuset hos naboen (ovre i England).

Det havde åbenbart en fantastisk eksplosiv effekt hos det konservative parti, hvilket gav Johnson en 'sær følelse af magt'.

Men hans EU-kritiske linje var en belastning for britiske journalistkolleger. De blev bebrejdet af deres redaktører, at de ikke var i stand til at støve lige så spændende historier op som Boris. De havde ikke historierne, fordi historierne ikke var sande.

Ikke desto mindre var Johnson vellidt blandt kollegerne, fordi han var sjov, spektakulær og charmerende. DR's erfarne korrespondent Ole Ryborg har for nylig berettet, hvordan det var at have Boris Johnson som kollega i Bruxelles i starten af 90'erne. Danmark stod foran folkeafstemningen om Maastrichttraktaten, og kollega Boris øjnede en historie. Det bliver vel et ja, gør det ikke, spurgte han sin danske kollega.

Ryborg svarede, at han ikke var sikker, og at han troede, at det kunne ende med et nej. Han forklarede om de danske diskussioner og den indenrigspolitiske situation. Dagen efter mødte den danske korrespondent en grinende kollega fra Financial Times, som fortalte, at Ryborg var i den britiske avis Daily Telegraph. Efter kaffesamtalen havde Boris Johnson skrevet en artikel med en overskrift, som i dansk oversættelse lød 'Tvivlende danskere truer med at dræbe EF-traktat i folkeafstemning'. Historien var baseret på tre anonyme kilder, 'en erfaren politisk observatør, en analytiker og en dansker', som sjovt nok tilsammen sagde præcis de ting, som Ryborg havde fortalt Johnson.

På et tidligere tidspunkt i den journalistiske karriere lykkedes det Johnson at blive fyret fra Times på grund af et falsk citat.

I sin politiske løbebane har Storbritanniens nye premierminister tillige benyttet sin uovertrufne evne til at manipulere virkeligheden og sætte sig selv i scene. New York Times' daglige podcast The Daily berettede forleden, hvordan han på et borgermøde i vanlig uforberedt stil var mødt op og tilsyneladende ikke rigtig vidste, hvor han var. Det slap han afsted med ved at køre på charmen. Senere blev han set til et andet lignende møde, hvor replikkerne og hele setuppet viste sig at være nøjagtigt det samme. Her var der altså tale om en nøje indstuderet komedie, som skulle gøre ham populær og bane vejen til magten.

Boris Johnson kan åbenbart slippe afsted med hvad som helst. Han kan falde i Themsen og komme op som en succes. Den var ikke gået for hans forgænger Theresa May. Hun har til gengæld arbejdet hårdt for et brexit, som hun ikke selv gik ind for. Og hun har taget det ene nederlag efter det andet. The Daily har meget malerisk sammenlignet hende med en af de tyre, der bliver ved og ved med at løbe rundt i tyrefægterarenaen med flere og flere blodige spyd i ryggen og benene eksende under sig.

Der florerer i øjeblikket en sjov video på de sociale medier, som viser en, der skal forestille Theresa May, som glad og lettet forlader Downing Street, hører Abba, giver reporterne fingeren, drikker champagne på bagsædet af sin bil og til sidst springer ud i en kornmark og smider tøjet. Det er, som om man nu anerkender, at hun har fortjent at have en fest efter den hårde tjans.

Boris har hele tiden haft en fest. Den britiske presse har for en stor dels vedkommende gjort hans gang på jord let. Mange af de store aviser har anbefalet ham som landets leder.

Lad os se, hvor længe de føjer ham. Nu er opgaven klar, og det er et vanvittigt paradoks.

Smadremanden skal bygge sit land op igen efter brexit.