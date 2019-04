Smadrer berygtet Lego-ring: Fup-legetøj for 200 mio. kr.

I Kina er et større parti kopi-Legoklodser blevet konfiskeret på en fabrik. Politiet har anholdt fire mænd, der er anklaget for at stå bag kopierne for Lego-ringen Lepin, der i mange år har været en sten i skoen på Lego.

Det skriver AFP.

Aktionen skete tidligere på ugen på Lepins kinesiske legetøjsfabrik i byen Schenzen - hvor der blev anholdt fire mænd, der mistænkes for at stå bag distributionen af kopiprodukterne. Politiet beslaglagde mere end 630.000 kopi-produkter til en anslået værdi af 200 millioner kroner.

Kinesisk politi opdagede i oktober sidste år, at klodserne fra fabrikken var utrolig lig med Lego, oplyser de i en pressemeddelelse.

Klodserne var kopieret fra Legos egne blueprints og sendt til fabrikken i Shenzhen, inden de bliver solgt over hele Kina.

Ifølge AFP viser billeder udgivet af politiet, at Lepin blandt andet har lavet falske 'Star Wars'-pakker med titlen 'Star Plan'.

Kopiprodukterne kan kan være et sikkerhedsproblem for forbrugerne, siger Legos kinesiske og asiatiske vicepræsident, Robin Smith, til det kinesiske nyhedsbureau Xinhua.

Lego vinder sag

Politiets aktion skyldes, at Lego i november sidste år vandt en sag mod netop Lepin, der afjorde, at 18 Lepin-legetøjssæt var kopier og dermed ulovlige. Retten afgjorde samtidig, at Lego-koncernen er beskyttet under den kinesiske konkurrencelov mod uretmæssig konkurrence.

Beskyttelsen gælder for det særlige og unikke udseende, som Legos produkter har på tværs af produktlinjer, og som skal sikre, at forbrugere straks kan genkende og associere produkterne med Lego. Derimod er Legos patent på den klassiske Lego-klods er udløbet for mange år siden, og derfor er det ikke ulovligt, når konkurrenter vælger at lave den.

Udenlandske virksomheder har længe beklaget sig over Kinas udnyttelse af såkaldt intellektuelle ejendomrettigheder - altså opfindelser og forretningskendetegn.

I et forsøg på at afslutte sin handelskrig med USA, har Kina forpligtiget sig til at stramme sine regler for kopivare.