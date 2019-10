Smadrer rekord: Banksy-budkrig fik vanvittig afslutning

Et Banksy-værk har sat svimlende rekord, da det blev solgt for mere end 80 millioner kroner

Da den mystiske gadekunstner Banksys værk Devolved Parliament skulle under hammeren torsdag, løb budene mildest talt løbsk.

Ifølge nyhedsbureauet dpa endte værket nemlig med at koste intet mindre end, hvad der svarer til 82,3 millioner kroner, og det er rekord for et Banksy-værk.

Auktionen fandt sted på det prestigefyldte auktionshus Sotheby's i London.

Gør grin med parlamentet

Maleriet med den ironiske titel forestiller chimpanser, der sidder i det britiske parlament og diskuterer.

Oliemaleriet var ellers vurderet til 16,8 millioner kroner af auktionshuset, men da først budkrigen startede, var den stort set ikke til at stoppe.

Krigen varede hele 13 minutter, indtil der kun var en ivrig kriger tilbage med en stor pose penge.

Det er ikke offentliggjort, hvem køberen er.

Ikke begejstret

Bansky har selv reageret på auktionen, og den aktivistiske kunstner er ikke fyldt af begejstring.

Således skriver han på sin Instagram:

'Rekordpris for et Banksy maleri hertil aften. En skam, at jeg ikke stadigvæk ejer det.'

Til det lille stykke tekst er et citat fra kunstkritikeren Robert Hughes, der ærgrer sig over, at kunst handler mere og mere om penge.

Jubilæum

Devolved Parliament kom under hammeren, præcis et år efter at Banksys mest kontroversielle stykke kunst destruerede sig selv, netop som auktionen blev afsluttet.

Det ødelagte billede af pigen med ballonen blev dengang solgt for otte millioner kroner.

Indtil torsdag aften var det værket Keep it Spotless (Hold det pletfrit, red.), der var rekordindehaveren.

I 2008 blev det solgt for lidt mere end 15 millioner kroner i New York.

