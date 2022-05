Smertefuld ventetid: Må vente flere år på behandling

Ventetiden er lang og smertefuld, hvis du skal have behandling for hovedpine, og du bor i Region Hovedstaden

Det er dårlige nyheder, hvis du døjer med slem hovedpine og ønsker behandling.

Ventetiden er nemlig meget lang, og man kan risikere at skulle vente i op til to år.

Det er tilfældet for dem, der bor i Region Hovedstaden og gerne vil modtage behandling for invaliderende hovedpine.

En af dem, som står bagerst i den lange kø, er Jack Bennetsen.

- Når jeg er på arbejde, bliver jeg nødt til at sætte mig ned, fordi jeg ikke kan ret meget. Jeg vil ikke kunne holde ud at vente i to år. Det er jeg alt for ung til, siger Jack Bennetsen til TV2 Lorry.

Køen er lang

Jack er dog ikke et enkeltstående tilfælde.

Det anslås nemlig, at der er 500-1000 personer, som lige nu venter på, at det bliver deres tur til behandling. Det siger, Jannick Brennum, som er direktør for Center for Hovedpine i Glostrup til TV2 Lorry.

Formanden for Migræne og Hovedpineforeningen, Hanne Johannsen, mener, at de lange ventetider ikke kun er et tilfælde i hovedstadsområdet, men i hele Danmark.

Det skyldes ifølge hende, at sundhedsvæsenet har underprioriteret behandling af hovedpine i gennem længere tid. Samtidig bekræfter hun den lange ventetid.

