Smertegrænsen for lønudvikling blev sent torsdag aften nået, da SAS-ledelsen blev enig med piloterne om en overenskomstaftale.

Sådan lyder det fra Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank ovenpå, at parterne er blevet enig om en samlet lønstigning hen over de næste tre år på 10,5 procent.

- Vi sammenligner os altid med andre lande, og det her ligner en aftale på smertegrænsen, siger han og fortsætter:

- Hvad sker der i fremtiden, når andre medarbejdergrupper skal forhandle overenskomst i fremtiden? Det er et spændende spørgsmål. Den aftale er et skridt i den forkerte retning. Ledelsen skal ud og finde flere besparelser end tidligere for at SAS' omkostningsudvikling ikke bliver alt for ringe i forhold til konkurrenterne.

Jacob Pedersen, aktieanalysechef, Sydbank. Foto: PR

Han peger dog på, at det ikke kan være anderledes med en konflikt af denne art:

- Sådan skal det være, når man har strejket i en uge, og det har kostet 350 millioner kroner, så skal kompromiset ligge på smertegrænsen. Og det gør det også.

SAS piloterne har strejket siden natten til fredag for en uge siden, efter de opsagde deres tidligere overenskomst ét år før tid.