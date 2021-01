Smider Trumps læge på porten

Med Joe Bidens indsættelse i det hvide hus sker der små og store ændringer.

Fjerner Trumps besynderlige knap

Præsidenten har nu besluttet at tilknytte sin egen personlige læge, og smider dermed Donald Trumps læge på porten, skriver APnews.

Dr. Kevin O'Connor er tidligere oberst i den amerikanske hær, og var ligeledes Joe Bidens personlige læge, da han besad embedet som vicepræsident under Barack Obama fra 2009 til 2017.

Donald Trump har for sidste gang vinket som amerikansk præsident. Nu får hans tidligere personlige læge også sparket fra det hvide hus. Foto: Mandel Ngan/Ritzau Scanpix

Trumps doktor bliver lærer

Det hivde hus har bekræftet at Dr. Sean Conley, der er tidligere chef for den amerikanske flåde og nu tidligere doktor i det hvide hus, vil genoptage sin rolle som lærer på et militær universitet for helbred og videnskab.

Dr. Sean Conley var ellers den læge, der så til Donald Trumps helbred i hans fire år lange periode som præsident, ligesom han behandlede Trump mod covid-19, da den tidligere amerikanske præsident blev ramt af den frygtede virus.

I den forbindelse modtog Sean Conley skarp kritik for manglende gennemsigtighed under Donald Trumps sygdomsperiode med covid-19.

Første i tre årtier

I det hvide hus og for den amerikanske præsident er det kutyme, at den udvalgte læge normalt også er tilknyttet det amerikanske militær.

Dr. Kevin O'Connor har da også en fortid i den amerikanske hær, og det bliver der overraskende ikke lavet om på med hans nye job. Dermed er han den første læge i tre årtier til at være læge for præsidenten uden samtidig at være aktiv i den amerikanske hær.

Med Joe Bidens indsættelse i torsdags blev han landets 46. præsident.

Det var ikke kun Joe Biden, der løb med alt opmærksomheden 22. januar, da han blev indsat som amerikansk præsident.

