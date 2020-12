Smidt ud: Bor på den forkerte adresse

Tomas Tordal og gravide Dariia Tsyhanchuk lever op til alle krav for at blive få familiesammenføring. Der er bare et problem. De bor på den forkerte adresse

Tomas Tordal og Dariia Tsyhanchuk. I sommer blev de gift og nu venter de deres første barn.

Men julen er fyldt af andet end baby-lykke og glæden over at have fundet kærligheden.

Familien fra Skanderborg har søgt om at blive familiesammenført, så Dariia Tsyhanchuk kan blive i Danmark, og deres lille nye datter kan vokse op her i landet. Alt er som det skal være. Tomas Tordal har et godt job på Skejby Sygehus, har ingen gæld og opfylder alle krav.

Undtagen et. Familien er på nuværende tidspunkt bosiddende i Højvangen i Skanderborg. Et sted der var på ghettolisten frem til 2015, hvor stedet blev fjernet.

- Jeg ringede til Udlændingestyrelsen efter afvisning, og de bekræftede, at det er min adresse, der er årsag til, at Dariia ikke kan få lov til at komme til Danmark, siger Tomas Tordal til Ekstra Bladet.

Ekstra Bladet har efterfølgende været i kontakt med Udlændingestyrelsen, der oplyser, at Højvangen ganske rigtigt ikke er på ghetto-listen, men er omfattet reglerne, fordi stedet er på en såkaldt boligkravsliste, der var gældende fra sommeren 2018.

Fakta om boligkravslisten På boligkravslisten for ægtefællesammenføring optages fysisk sammenhængende almene boligområder med mindst 1.000 beboere, hvor mindst to af følgende kriterier er opfyldt mindst to år i træk: 1) Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år. 2) Antallet af dømte for overtrædelse af straffeloven, lov om våben og eksplosivstoffer eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,7 pct. af antallet af beboere på 18 år og derover opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år. 3) Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 60 pct. Der indgår alene uddannelser, som er gennemført eller godkendt i Danmark. 4) Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende udgør mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen. Vis mere Luk

- Er bange

Det betyder, at selv om Dariia er gravid og skal føde til april, så bliver hun sat på et fly 21. januar med kurs tilbage til Ukraine.

Midt i en coronapandemi og kun et sted at tage en. Sine forældres gård, der ligger så langt ude på landet, at Ekstra Bladet har haft svært ved at finde byen på et kort.

- Det gør mig bange. Ukraines sundhedsvæsen er langt fra godt, så det gør mig bange at sende hende derned. Dariia prøver at være stærk, men der er momenter, hvor vi græder meget, siger Tomas Tordal til Ekstra Bladet.

33-årige Dariia Tsyhanchuk har arbejdet som både pædagog og lærer i Ukraine og Polen. Hendes eneste drøm er at få en familie i Danmark, få et arbejde og lære dansk. Sidstnævnte har dog været besværliggjort af coronavirus-pandemien, der har lukket uddannelsesstederne.

- Vi er meget kede af det og frustrerede. Vi føler, at vi har tingene i orden, men alligevel bliver afvist på grund af sådan en lille ting, som vores adresse. Men jeg er også stædig. Det kan ikke være rigtigt, og min bedre halvdel kalder mig vikingen, fordi jeg nægter at give op, siger Tomas Tordal til Ekstra Bladet.

Foto: Ernst van Norde.

Corona-kaos

Tomas Tordal og Dariia Tsyhanchuks plan er nu, at de forsøger at flytte hurtigst muligt, så de kan få en ny adresse. Derudover vil de naturligvis anke sagen. De har fået en frist på otte uger, men allerede om knap en måned skal Dariia Tsyhanchuk sendes hjem til Ukraine.

Og hvis det hele alligevel ender med at falde i hak for familien efter anken, så kan alt være for sent.

Coronavirus betyder, at hun får svært ved at rejse tilbage til Danmark. Derudover er hun gravid og må derfor ikke flyve alt for tæt på sin termin, og så kan Dariia Tsyhanchuk blive tvunget til at føde uden faren til sit barn og i et land, hvor hun ikke ønsker at være.

Foto: Ernst van Norde.

Minister: Ikke enkeltsager

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, men han har ikke haft tid.

Derfor har vi blot fået følgende skriftlige svar, hvor han også henviser til, at han ikke udtaler sig om enkeltsager.

'Generelt kan jeg sige, at man jo har mulighed for at påklage denne her slags afgørelser til Udlændingenævnet. Så vil det uafhængige nævn tage stilling til sagen. De vil også tage stilling til, om man eventuelt kan blive i Danmark, mens sagen behandles', skriver han