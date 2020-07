Smilet er tilbage: Sådan har Else det i dag

Ved du noget? Tip os på sms 1224 (alm. SMS-takst), eller send en mail til 1224@eb.dk. Du kan også vælge at udfylde formularen herunder. E-mail: Navn: Tlf. Nr.: Vælg billede eller video (5 mb) Send Upload foto/video Luk

28. maj i år blev Else Marie Larsen lettet for den hjerteskærende byrde, hendes gamle, skrøbelige krop og sind har skullet bære ved at blive svigtet og behandlet umenneskeligt på demens -og plejecentret Kongsgården i Viby ved Aarhus.

Den dag - for cirka seks uger siden - sagde Else nemlig farvel til sine plageånder blandt personalet på Kongsgården, som i den forbudte TV2-dokumentar gang på gang begik svigt og overgreb mod den demensramte kvinde, der i sit eget arbejdsliv ellers var en afholdt dagplejemor og rengøringsassistent.

Samtidig var hun en kærlig og omsorgsfuld mor, bedstemor og oldemor, indtil familien med barnebarnet og værgen Charlotte Ahm i spidsen sørgede for, at Else blev flyttet til et andet plejecenter i Aarhus-området.

TV2 har forgæves forsøgt at få lov til at bringe dokumentaren, der afslører alvorlige overgreb og svigt hos ældreplejen i Aarhus Kommune. Først i fogedretten og senere ved landsretten er det nemlig lykkedes kommunen at stoppe udsendelsen. Ifølge kommunen sker det for at beskytte den demente kvinde, som har været udsat for overgrebene. Kommunen mener nemlig, at de har pligt til at beskytte kvinden mod, at optagelserne vises, selvom både hendes værge og familie støtter en offentliggørelse af optagelserne. Familien har ellers i flere år forsøgt at få en dialog med kommunen og løst de voldsomme problemer, som dokumentaren nu afslører. Indtil nu har de mange møder været forgæves, mener familien. Elses værge, hendes barnebarn Charlotte Ahm, samt Elses syv børn har derfor givet Ekstra Bladet samtykke til at bringe udvalgte klip fra dokumentaren, der beviser, at familien havde ret. Og som viser, at både Aarhus Kommune og andre danske kommuner bør gå langt mere systematisk til værks og sikre, at hverken Else eller andre sagesløse ældre som Else udsættes for uværdig behandling og ulovlig magtanvendelse i ældreplejen.

- Vi besøgte hende hver dag de første to uger efter flytningen og oplevede hurtigt, at hun fik det bedre, fortæller Charlotte Ahm, der selv er uddannet sosu-assistent og har arbejdet med pleje og omsorg af ældre de seneste 11 år.

Charlotte Ahm respekterer, at personalet på hendes farmors nye plejecenter ønsker at være neutrale. Derfor nævner Ekstra Bladet ikke navnet på stedet.

Bekymring for andre beboere

Bedringen udtrykker sig blandt andet ved, at Else ikke længere mumler så meget, og hun er ikke længere så ked af det og sur, som det var tilfældet, når hun - inden coronakrisen - fik besøg mellem fire og syv gange om ugen fra hendes store familie med syv børn, 13 børnebørn og 14 oldebørn.

- Selvom min farmor er dement, har hun sagtens selv kunnet sige, når hun har været bange eller ked af det. Og udtalelsen 'hold da op' hørte vi ofte ved besøgene på Kongsgården, men sådan er det heldigvis ikke længere, og det varmer naturligvis hos os omkring hende, siger Charlotte Ahm.

Charlotte Ahm glæder sig over, at hendes farmor har fået det bedre, efter at hun flyttede til et nyt plejecenter i Aarhus-området for halvanden måned siden. Foto Ernst van Norde

Det 31-årige barnebarn kom i kontakt med TV2 i efteråret i fjor, da hun i afmagt over forholdene på Kongsgården - og kommunens sidden med hænderne i skødet - søgte hjælp og forståelse for hendes farmors frygtelige situation.

- Nogle tænker sikkert, at I burde have flyttet Else for længst. Hvorfor gjorde I ikke det?

- Fordi det ikke var så enkelt. Vi var også involverede i nogle af de andre beboeres dårlige forhold og ville ikke bare efterlade dem, men i første omgang forsøge at rette tingene op inde fra. Da vi siden så TV2´s skjulte optagelser, kunne vi ikke vente længere. Så skulle det være nu.

Ingen bedring på Kongsgården

Charlotte Ahm tilføjer, at hun stadig har kontakt med flere pårørende til beboere på Kongsgården, og de nedslående meldinger fra dem er, at der ikke er sket forbedringer, selvom Aarhus Kommune blandt andet har iværksat en undersøgelse af forholdene på Kongsgården på baggrund af Elses sag.

- Jeg fortryder intet og er glad på min farmors vegne for, at hun nu har fået det bedre. Ekstra Bladets overtrædelse af rettens forbud mod at vise tv-udsendelsen glæder mg også, fordi der nu rettes fokus på et område, som kræver forbedringer og ekstra opmærksomhed ikke kun på Kongsgården, men mange andre steder rundt omkring i landet, siger Charlotte Ahm.

Hun vil ikke svare entydigt på, hvorvidt hun ville gentage, hvad hun har gjort, hvis Else igen oplever svigt og overgreb.

- Det må tiden vise. Jeg har aldrig fortrudt, at jeg gik til TV2. Det viste sig jo at være en god beslutning for min farmor, og det er for hendes skyld, jeg gjorde det.

TV: Her er klippet Danmark ikke måtte se, men som Ekstra Bladet bringer