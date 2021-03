Smitsom variant spreder sig i Svendborg Kommune

Flere områder i Svendborg er ramt af et udbrud med en af de smitsomme varianter, og nu advarer kommunen

Der er corona-alarm i Svendborg. Kommunen oplyser på deres hjemmeside, at der søndag er konstateret 14 nye lokale udbrud.

Der tale om en af de mere smitsomme varianter, og det får nu kommunen til at slå alarm.

'Desværre er en række af de nye udbrud med en mutation af Covid-19 smitten, der er mere smitsom og derfor kan sprede sig hurtigt. I øjeblikket undersøger Statens Seruminstitut hvilken mutation, der er tale om', skriver kommunen på hjemmsiden.

Et af de større udbrud har fundet sted i den nordøstlige del af Svendborg.

'Vi vil derfor opfordre folk i og omkring området Byparken, Marslevvej, St. Byhavevej, Byskoven og Ørbækvej til at blive testet de kommende dage, skriver kommunen.

Styrelsen for Patientsikkerhed sender mandag mobile teststeder til Skovbyhus, Byparken 44, hvor kommunen i forvejen har et testcenter.

Alarm på Fyn

Lørdag blev det offentliggjort, at en skoleelev i Nyborg er blevet smittet med enten den sydafrikanske eller brasilianske variant af coronavirus.

Kommunen har derfor været i gang med at opspore nære kontakter, og det betyder, at mellem 150-200 er blevet opfordret til at tage en test.

Der er tale om en elev på Birkhovedskolen i indskolingen - 1. – 3.-klasse - som er blevet smittet.

Det oplyste Marianne Stentebjerg, direktør for skole- og børneområdet i Nyborg Kommune.