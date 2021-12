Smitte-alarm: Millionby i lockdown

De kinesiske myndigheder har taget drastiske midler i brug for at begrænse stigende coronasmitte i landet

Den kinesisk millionby Xi'an er i øjeblikket lukket ned på femte dag, efter at Kina for første gang siden pandemiens begyndelse kæmper med stigende smittetal.

Det skriver The Guardian.

Mandag blev der registreret 162 nye coronatilfælde i landet, 152 af dem var Shaanxi-provinsen, hvor byen Xi'an, der har omkring 13 millioner indbyggere, er den største by.

Det er på trods af, at landet i sidste uge lukkede byen ned, der betød, at det ikke er muligt at komme til eller forlade byen uden myndighedernes tilladelse.

I dele af millionbyen må indbyggerne ikke forlade deres hjem, imens andre områder af byen må en enkelt person per husstand tage ud for at handle varer ind.

Dårligt nyt inden Vinter-OL

Derudover har myndighederne blandt andet indført tvunget testning af indbyggere og en grundig rengøring af storbyen, hvor overflader, veje og bygninger i byen blev afsprittet. Hele 45.000 frivillige er taget til byen for at begrænse smitten.

Den stigende smitte i Kina er dårligt nyt for landet, der i gang med at forberede sig sit kommende værtskab for Vinter-OL. Legene, der bliver afholdt i hovedstaden Beijing, går i gang 4. februar.