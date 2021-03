Smitte-amok i Norge

Da der mandag blev registreret 293 nye coronatilfælde i Oslo, var det 103 flere tilfælde end gennemsnittet de foregående syv dage.

Men det er ikke kun Oslo, der er hårdt ramt. Smitten er nemlig stigende i 53 norske kommuner.

Det skriver VG.

På Akerhus Universitetssykehus, der ligger i Stor-Oslo-regionen, er der ikke nok kapacitet på intensivafdelingerne, fordi der er sket en tredobling i antallet af coronapatienter.

Det er den britiske mutation, der dominerer i Oslo. Mellem 50 og 70 procent af de positive prøver er den britiske variant.

Tirsdag 2. marts blev der strammet gevaldigt på restriktionerne i Oslo, så serveringssteder og butikker skulle lukke.

Søndag holdt den norske statsminister et pressemøde, hvor hun sagde, at de strenge restriktioner ikke var på vej væk.

- Smitten er stigende, den britiske variant er ved at tage over. Derfor er vi ikke helt færdige med de strenge tiltag endnu. Der er en bakketop foran os, som vi skal over, sagde hun ifølge VG.

Erna Solberg vil senere tirsdag holde pressemøde sammen med en række myndighedspersoner. På pressemødet vil der blive redegjort for nye tiltag.

Smitten i Oslo har været stigende siden 18. februar.

