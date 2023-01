Smitte-boom: Hospital aflyser næsten alt

Skal du vente lang tid på behandling? Så kontakt journalisten her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Opdatering 11.47: Aalborg Universitetshospital har nu rettet dets Facebook-opslag og skriver nu, at enkelte operationer, og anden aktivitet, der kræver efterfølgende indlæggelse, udsættes. Udmeldingen er derfor ikke længere - som i første omgang - at alle operationer aflyses.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Aalborg Universitetshospital har tirsdag aflyst næsten alle planlagte operationer.

Det skriver Jyllands-Posten på baggrund af et Facebook-opslag fra selvsamme hospital.

Artiklen fortsætter under billedet ..

Aflysningerne er et resultat af et ekstraordinært stort pres med mange patienter, der har sygdomme som influenza og corona.

Annonce:

'Det betyder, at vi har patienter, der ligger på gangene,' skriver hospitalet i opslaget, som videre udtrykker, at de er 'rigtig kede af det og håber på forståelse for situationen.'

Artiklen fortsætter under billedet ...

På Aalborg Universitetshospital ligger der patienter på gangene som følge af de aflyste operationer. Det samme skete i juni 2021, hvor billedet her er fra, da der var sygeplejerskestrejke. Foto: René Schütze

'Hjerte- og kræftoperationer vil dog blive gennemført, ligesom flere andre procedurer vil det – f.eks. i Øjenafdelingen, Hobro og Farsø,' meddeler hospitalet.

Lange ventetider

Aflysningerne kommer i en tid, hvor patienter i forvejen kæmper med ekstremt lange ventetider i det danske sundhedsvæsen.

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet en lang række sager med danskere, der venter årevis på hjælp.