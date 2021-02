Smitte-eksplosion i Vollsmose

I Odense-bydelen Vollsmose er smitten de seneste dage steget voldsomt.

Ifølge TV2 Fyn var incidenstallet - smittede pr. 100.000 indbyggere - 743,7 torsdag.

Dermed er tallet markant højere end i Kolding Kommune, der i skrivende stund er landets hårdeste kommune med et incidenstal på 325.

Vil have overblik

Der er indkaldt testbiler fra Sjælland, så man hurtigt kan foretage smitteopsporing, fortæller lederen af en nyoprettet taskforce, Rami Ezzedine TV2 Fyn.

- Test er det vigtigste greb, vi har til at få et overblik over smittespredningen, men også til at få isoleret borgerne, hvis de er smittede med covid-19.

For en uge siden lå incidenstallet på 300 i Vollsmose. Derfor valgte man i mandags at oprette en taskforce i Odense Kommune, der blandt andet skal bistå med at teste skoleelever på skolerne Abildskolen og H.C. Andersen Skolen.

Taskforce med ressource-personer

Ekstra Bladet har talt med Odense Kommune om løsningen på det høje incidenstal.

De har nedsat en taskforce, - en ekspertgruppe med en masse repræsentanter på forskellige områder - som skal kommunikere ud til forskellige områder i Odense.

De har blandt andet talt med butiksindehavere i Center Øst og hjulpet dem på vej til at mindske smitten.

De har også kontaktet moskéer, så smittestigningen ikke bliver endnu højere.

I Odense er over 60 procent af coronasmittede af en anden variant end den oprindelige coronavirus.